Hoje temos muitas novidades para contar!

Grupo Edson Queiroz apresenta novo CFO

O Grupo Edson Queiroz acaba de anunciar seu novo CFO corporativo, Aleksandro Oliveira.

Legenda: O executivo já passou por grandes empresas como General Motors, Ford, Siemens, Goodyear, EMS Farmacêutica e Agrofoods. A iniciativa faz parte do plano de transformação Foto: Divulgação

A expansão do Grupo e a profissionalização da gestão executiva é uma estratégia da companhia para esse plano, que foi iniciado no fim de 2020, com a chegada do Presidente, Carlos Henrique Rotella, o primeiro fora da família em 70 anos de companhia.

Escola Superior de Advocacia recebe o nome do jurista Paulo Bonavides

A OAB Ceará prestou justa homenagem ao jurista Paulo Bonavides ao descerrar placa que nomeia a Escola Superior da Advocacia do Ceará com o seu nome. A solenidade aconteceu nesta quarta-feira (15), na sede da Seccional e contou com a presença de Yeda Satyro Benevides, viúva do professor Paulo Bonavides.

Em atenção aos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, a solenidade foi restrita aos familiares do homenageado e aos membros da OAB-CE e da ESA-CE.

Advogado Andrei Aguiar recebe comenda da CAACE

O Presidente da Associação Brasileira de Advogados, Andrei Aguiar, foi agraciado no último dia 16, com a Comenda Clodoaldo Pinto, maior honraria da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará - CAACE.

Legenda: Para Andrei, na foto com Sávio Aguiar, Presidente da CAACE, “trata-se de uma grande alegria receber o reconhecimento da classe, em decorrência dos diversos anos dedicados à advocacia”. Foto: Divulgação

A CAACE se trata do braço assistencial do sistema OAB, tendo sido criada após aprovação do Conselho Federal da OAB, no dia 18 de maio de 1943.

Grupo Edson Queiroz realiza o Summit GEQ 2021 com temas voltados para transformações da sociedade e do mundo corporativo

O Grupo Edson Queiroz, um dos maiores grupos empresariais do país, realizou mais uma edição do SUMMIT GEQ – Conhecimento que gera valor. Este ano, temas relevantes do mundo corporativo, como ESG, Futuro do Trabalho, Mundo BANI, permeiam as diferentes palestras. O evento online aconteceu nos dias 16 e 17 de setembro, foi transmitido em plataforma de streaming para os quase 10 mil colaboradores da empresa em todo Brasil, somou, aproximadamente, 12 horas de conteúdo e foi promovido pela Academia GEQ, braço de educação corporativa da empresa.

Legenda: "Estamos constantemente em busca de evolução e o conhecimento é a melhor rota para alcançar esse objetivo. O grande diferencial de ouvirmos os especialistas durante o SUMMIT GEQ é ter a oportunidade de construir insights para aplicar novos conhecimentos e ideias dentro do nosso cotidiano da empresa", declarou o presidente do Grupo Edson Queiroz, Carlos Rotella. Foto: Divulgação

O SUMMIT GEQ 2021 trouxe oito palestrantes de peso do mundo corporativo, sempre acompanhados de duas lideranças da companhia fazendo a mediação. A abertura do evento ficou por conta do economista José Mendonça de Barros, em painel mediado pelo presidente do Grupo Edson Queiroz, Carlos Rotella, e pelo diretor de Planejamento Estratégico do Grupo, Alex Nogueira.

Presenças internacionais, minicursos e intervenção social já estão confirmados para o Mundo Unifor 2021

O Mundo Unifor chega à sua 10ª edição com uma semana diversificada, com atividades gratuitas e promovidas pelos centros de Ciências da Comunicação e Gestão, Ciências da Saúde, Ciências Tecnológicas e Ciências Jurídicas.

Legenda: As atividades são gratuitas e acontecem durante a semana do evento, de 18/10 a 23/10 Foto: Divulgação

Salim Mattar e Paulo Uebel são os convidados de hoje do Lide Ceará para evento

Dando sequência aos seus encontros do mês de setembro, o Lide Ceará reúne seus membros associados na próxima quarta-feira (22), no hotel Gran Marquise, para ouvir duas relevantes personalidades do cenário econômico nacional: o empresário Salim Mattar (ex-secretário de Desestatização do Governo Federal e presidente da Localiza) e o administrador e advogado Paulo Uebel (ex-Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia). O tema abordado será “Novos caminhos para transformar o cenário sócio-econômico do país”. O evento será realizado em formato híbrido, com presença de público e exclusivo para membros associados do Lide Ceará, respeitando o Decreto estadual.

Maria Clara Negrão convoca time de lindas e coloridas para o verão

Maria Clara Negrão promoveu, em torno da marca da família, na última quinta-feira, 16, um almoço especial num badalado restô, o lançamento dos novos looks da nova coleção de verão da marca: a A•mar.

Legenda: “O encontro entre amigas é mais um momento que une através das roupas, ocasiões especiais, pois nós gostamos de sempre proporcionar experiências e encontros marcantes” Foto: Divulgação

Diretoria da Acesu participa de convenção realizada pela Associação Brasileira de Supermercados

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), através da diretoria, esteve em Campinas (SP) representando o setor supermercadista do Estado num encontro para debater estratégias de cooperação entre empresários para uma melhor performance.

Legenda: O presidente da ACESU, Nidovando Pinheiro e toda a diretoria Foto: Divulgação

Hoje, o presidente da ACESU, Nidovando Pinheiro, e o secretário executivo da associação, Antônio Sales, participarão de uma reunião com a diretoria da ABRAS para debater estratégias de mercado.

Balanço 2020

A Junior Achievement Ceará, tecnologia social mundial que tem como foco a educação empreendedora e inovação, realiza assembleia geral na próxima quarta-feira, no Cabaña del Primo Jardins. Durante o encontro, serão apresentados aos conselheiros das organizações mantenedoras os resultados e a abrangência das ações realizadas pela instituição.

Legenda: Igor Queiroz Barroso, presidente da Junior Achievement Ceará, e Ana Lúcia Teixeira, Diretora Executiva da instituição Foto: Divulgação

A instituição recebeu, por 3 anos consecutivos, o selo de 7ª ONG mais influente do mundo pela NGO Advisor, organização independente baseada em Genebra, na Suíça. No Ceará, a Junior Achievement é presidida por Igor Queiroz Barroso. Aline Ferreira é a presidente do Conselho Consultivo.

Como escrever uma história de amor

A adolescente Raíssa Moraes anunciou nas redes sociais a pré-venda do seu ebook: “Como escrever uma história de amor”, uma comédia romântica. O gosto pela escrita foi despertado pela adolescente durante a pandemia e o resultado foi o surgimento de uma nova e talentosa escritora no pedaço.

Legenda: Raíssa Moraes é a writer Foto: Divulgação

Raissa não nos dá maiores spoilers, mas quem segue o @readingwithra pode acompanhar tudo sobre o lançamento oficial. Queremos estar presentes, viu?