Falsogram, um risco para a saúde mental das mulheres

O Instagram ganhou mais notoriedade e liderou acessos durante a pandemia, ultrapassando o Facebook em até 18,7 vezes!

A facilidade de comunicação e ferramentas eficazes de fácil utilização engajaram públicos foi a grande sacada que geraram aproximações de contatos, lives interessantes, post criativos.

Nesse diapasão, uma ferramenta se tornou queridinha e usada por muitos usuários: os filtros. No começo, para muitas mulheres, foi a grande salvação para aquelas horas sem maquiagem!

Contudo, esse “vício” foi tomando conta das postagens e as imagens ficaram cada vez mais editadas com filtros que alteraram a aparência, fazendo com que os ideais de beleza fossem alcançados sem esforço e protegendo das avaliações. Um verdadeiro sucesso de curtidas e elogios instantâneos, porém, extremamente nocivo à saúde mental das usuárias. Em casos graves, contribuiu para o transtorno dismórfico corporal (TDC): uma condição que leva as pessoas a uma preocupação fora do normal com alguma característica física.

Jana Gradvohl, sempre antenada e parceira da SiSi, trabalha observando comportamentos e agindo na nutrição de transtornos alimentares, identificou: “as pessoas passaram a criar uma persona idealizada, transformando suas fotos em uma imagem elaborada nas redes sociais. Tanta exposição virtual, levaram as pessoas uma exigência para estampar uma falsa realidade no Instagram”.

Legenda: Jana Gradvohl trabalha observando comportamentos e agindo na nutrição de transtornos alimentares

Acrescenta, ainda, que “algumas pessoas foram tão longe a ponto de criar um “Falsogram” (Falso + Instagram = Falsogram), onde elas se mostram como perfeitos ao invés de serem quem são!”. E adverte: “o alerta é para não exagerar no uso de aplicativos que distorcem a imagem, porque pode levar a várias doenças, tais como: transtorno de imagem corporal, transtornos alimentares, transtorno de ansiedade, depressão, etc,”, falou e disse a nutricionista com especialidade em TA.

O uso exacerbado de filtros é um verdadeiro alimento para uso de “máscaras” inconscientes buscando a proteção por algo falso. A saúde mental impacta na mesa, nos relacionamentos, nos pensamentos, nas crenças e nos hábitos, atingindo a saúde, integralmente.

Imprimir para si e para os outros uma falsa saúde geram consequências muito sérias para quem passa a acreditar numa realidade inexistente. Pense, repense e, se o que vou tratado acendeu o sinal amarelo, é bom procurar uma ajuda de um profissional capacitado para colaborar com esse momento de desintoxicação tecnológica e busca de pertencimento sobre si mesma.