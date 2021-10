Edisca realiza Bazar Brechó, lançamento de livro de Hugo Segundo e mais notícias da sociedade

Bazar Brechó. O Bazar & Brechó - EDISCA já está recebendo doações

O Bazar & Brechó – EDISCA acontecerá de 08 a 12 de dezembro de 2021, no Shopping RioMar Fortaleza e 100% da renda será revertida para a sustentabilidade da EDISCA, que tem capacidade de atender até 400 crianças e adolescentes com programas na área pedagógica, artística e social.

Legenda: Bazar Brechó Edisca Foto: Arquivo pessoal

A Edisca busca doações de peças novas e seminovas femininas, masculinas e infanto-juvenis, que serão vendidas a preços atrativos e ainda trabalhando o conceito de moda circular. Participe!

Pontos de coleta: Edisca – Rua Desembargador Feliciano de Ataíde, 2309 – Água Fria – 3278-1515

Lançamento. Hugo de Brito Machado Segundo apresenta mais uma obra de sua autoria nesta quinta-feira, 28

Legenda: Hugo de Brito Machado Segundo Foto: Arquivo pessoal

“Poder Público e Litigiosidade” é o mais novo livro do advogado, professor dos PPGDs da UFC e da Unichristus, Hugo Segundo. Na obra é examinado os meios de solução de conflitos, quando neles está envolvida a figura surgida precisamente para resolvê-los: o Poder Público.

Hugo Segundo autografa o livro “Poder Público e Litigiosidade” nesta quinta, 28, às 19h, em seu escritório (Machado Sociedade de Advogados), onde receberá convidados com os cuidados determinados pelos protocolos de saúde.

Essência. Erika Queiroz realiza tarde de aromas, de afetos e de encontros sinceros na Maison EQZ

Legenda: Erika Queiroz Foto: Arquivo pessoal

A empresária Erika Queiroz está super empolgada com seu novo empreendimento no mundo dos aromas. Essa semana, apresenta a Orquídea Azul, a nova fragrância para acolher seus produtos.

Personalidade do ano. Ana Lucia Mota, Presidente da Cerbras, é eleita personalidade do ano pela Acomac

Legenda: Ana Lucia Mota Foto: Arquivo pessoal

A líder da Cerbras é a primeira mulher a receber o título considerado o "Oscar" do setor da construção civil. O Prêmio da Associação de Comerciantes de Material de Construção do Ceará, Acomac, elegeu a Presidente da Cerbras, Ana Lucia Mota, personalidade do ano em 2021.

O prêmio está na 6ª edição e já homenageou nomes como Camilo Santana, Edson Queiroz e Tasso Jereissati. A premiação acontece no dia 14 de dezembro, no Teatro RioMar Fortaleza.

Liderança. Carol Melo participa de simpósio internacional para inspirar mulheres empreendedoras

Legenda: Carol Mello Mentor Foto: Arquivo pessoal

No dia 19 de novembro, dia mundial do empreendedorismo feminino, acontecerá o simpósio internacional do Inspirando Mulheres empreendedoras, em Lisboa.

O evento reunirá grandes lideranças empresariais. A potência do Marketing Digital, Carol Mello, comandará o painel de Comunicação e Branding e promete agitar as redes sociais da mulherada em Portugal.

Miss Universo. Ivanildo Nunes assina vestido de traje de gala da Miss Universo Ceará

Legenda: Teresa Santos e Ivanildo Nunes Foto: Arquivo pessoal

Ivanildo Nunes é estilista reconhecido pelos desenhos exclusivos, concebidos a partir dos traços e bordados, feitos delicadamente à mão, por artesãos desconhecidos do grande público, mas inigualáveis na arte de bordar.

No concurso Miss Universo Brasil, o traje de gala que a nossa Miss Universo Ceará, Teresa Santos, usará no concurso Miss Universo Brasil é de Ivanildo Nunes. Podemos adiantar que o vestido levará à passarela do concurso rendas e bordados artesanais cearenses, DNA da marca do estilista.

Solidariedade. A Associação Casa de Afonso e Maria completou 11 anos de atendimento social no Bairro Vicente Pinzón

Legenda: Associação Foto: Arquivo pessoal

Atualmente, na Associação, funciona uma creche em tempo integral com 76 alunos, além de aulas de teatro e capoeira. Todos os funcionários são da comunidade a fim dar autonomia financeira ao Projeto Cultura de Paz e Cidadania.

90 melhores anos. Matriarca da família Moreira faz 90 anos

Legenda: Carlos Alberto, Maria Théa, Liris Moreira, Fernando, LC e Ibsen Moreira Foto: LC Moreira

Lires Moreira, mãe do nosso fotógrafo, LC Moreira completou, no dia 23, os 90 melhores anos de vida ao lado dos filhos: Carlos Alberto, Maria Théa, Liris Moreira, Fernando, LC e Ibsen Moreira. A matriarca mostrou que sabe viver! Saúde e registro o nosso abraço!

Palco. Davi Cartaxo celebra retorno aos palcos com apresentação no Colosso Fortaleza

Legenda: Davi Cartaxo Foto: Arquivo pessoal

Uma das vozes mais promissoras do pop nacional, o cantor Davi Cartaxo agitou a noite de quinta-feira, 21, no Colosso Fortaleza. Davi celebrou, oficialmente, o retorno aos palcos do complexo com um repertório autoral, preenchido por composições recentes e releituras de sucessos do pop contemporâneo e da nova MPB.

Durante o show, Davi deu voz aos singles “Um Pouco Mais”, “Leve Brisa” e “Distração”. A noite contou também com participação especial de Gabriel Aragão, músico cearense e integrante da banda de pop rock Selvagens à Procura de Lei e, também, do DJ Leo Reis.

Capacitação. Junior Achievement Ceará realiza projeto de capacitação na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

A Junior Achievement Ceará começou as atividades da iniciativa Empreendedor Criativo, realizada em parceria com a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS-CE). As aulas da primeira turma acontecem na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, em Fortaleza. Quarenta alunos fazem parte da trilha empreendedora com capacitação que conta com carga horária de 100h, divididas nos módulos As Vantagens de Permanecer na Escola, Conectado com o Amanhã, Habilidades para o Sucesso, Introdução ao Mundo dos Negócios e o Miniempresa. A trilha formativa será oferecida ainda em mais 09 municípios do Ceará.