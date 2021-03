Desculpa de que mesmo?

DESCULPA é um substantivo feminino. Sinônimo de perdão, arrependimento, pretexto para esquivar-se de algo ou alguém.

É claro que se você errou e isso trouxe algum tipo de dano, constrangimento ou prejuízo a alguém o pedido de desculpas é algo que deve existir e demonstra que você é uma pessoa que percebe o outro com sentimentos.

Agora, você já percebeu que as mulheres pedem mais desculpas que os homens?

Isso é cultural! Elas estão sempre procurando oportunidades para pedirem desculpas. As mulheres foram educadas para pensar como os outros sentem caso algo não saia conforme a situação protocolar. Então, nada melhor que uma mulher, com toda a sua doçura, gerar um efeito placebo na situação e encerrar um conflito.

Porém, essa moda de estar sempre pedindo desculpas de tudo e por tudo já virou até um vício de linguagem. Deve ser ligado o sinal de alerta para que a palavra “desculpa” não seja banalizada, porque pedir desculpas demais gera desrespeito com você mesma demonstrando fragilidade e insegurança às pessoas. Que tal trocar um “desculpa” por um “sinto muito”, ou um “com todo respeito” para pontuar a sua opinião sobre um tema?

Quer ver outras situações de uso inadequado da palavra "desculpa"? Lá vai!

Usar um “desculpa”, por exemplo, antes de começar ou para encerrar um assunto, no calor da emoção, é péssimo! É um sinal que você não é uma pessoa resolutiva e deixa, portanto, pendências na sua vida. Enfrente!

Parece até bobagem, mas usar “desculpa” para esquivar-se de algo é inadequado. Use o “com licença”, “seria possível”. Essa é a palavra certa.

Por fim, tem aquelas pessoas que repetem a palavra “desculpa” no seu discurso verbal perdendo o impacto da sua credibilidade. Problemas acontecem com todas as pessoas o tempo inteiro e, caso seja verdadeiro, não há desculpa, concorda? Agradece a compreensão e segue! Pronto. Explicações demais são exaustivas e as pessoas percebem que são desculpas forçadas mesmo!

Desculpas importam. Curam feridas e superam traumas. Acalmam. Mas, precisam ser assertivas e sentidas de coração. Como sempre falo e escrevo: de dentro pra fora. Desculpas com vontade de livra-se da culpa, assumindo a responsabilidade para reparar o erro e mudar o cenário dali pra frente.

É nesse momento que surge a mulher mais autoconfiante e empoderada.

Afinal, sua verdade não combina falar e nem ouvir nenhuma desculpa esfarrapada!

DOMINGUEMOS, AMÉM!