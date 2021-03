Debut de Giovana Studart

Nos tempos atuais, fazer uma festa de15 anos merece boas adaptações e muita compreensão das adolescentes. Beto e Ana Studart, como sempre muito afetuosos com os filhos, reuniram apenas a família para celebrar a data tão especial de Giovana, já no meio de tantas incertezas, o que não muda são essas pessoas da família que tem o que que a debutante mais precisa: amor! Veja se não tenho razão nas imagens captadas por LC Moreira.

Legenda: A família Studart reunida em torno da caçula Giovana. Na foto: Ana, Deda, Patricia, Giovana, Beto e Karina Studart

Legenda: Renata Santos, Patricia, Karina e Leticia Studart

Você usaria essa tendência?

Legenda: VESTIDO + CALÇA é uma combinação que já foi bastante usada há anos e agora volta às ruas.

Vestido + Calça é uma combinação que promete voltar com tudo em 2021! É super estiloso e confortável. Com calça jeans mais justinha, o look dá um ar mais despojado e moderno. A dica é ter um espelho quando quiser apostar na tendência para acertar na composição e não achatar a silhueta.Catarina Cavalcante é quem traz a informação e é uma consultora que a SiSi indica nessas horas.

Junior Achievement fecha parceria com Google e BID LAB

No mês de agosto, a Junior Achievement Ceará, tecnologia social que promove o empreendedorismo e a prática de negócios, em parceria com o Google e o BID Lab (Laboratório de Inovação do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento), vai ofertar o curso de Suporte Técnico em Tecnologia da Informação para jovens de 18 a 29 anos que tenham completado o ensino médio e que não estejam trabalhando nem estudando. O curso será realizado no formato on-line e faz parte do projeto piloto de iniciativa do TechJA.!

Booster para os seus treinos

Legenda: Óleo essencial de peppermint

Já foi contatado através de pesquisas que a ingestão de 2 gotas de peppermint em 1 copo com 2 dedos de água, 5 minutos antes dos treinos, garante mais força e potência muscular por uma hora.

Psiu! A contraindicação é para quem tem pressão alta não exagerar. Dica de quem sabe tudo como a Rafa Frota, da @pertodanatureza!