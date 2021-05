Conheça as cores da sua beleza única

Foi através da observação por Johannes Itten, professor de harmonia da cor da escola de arte de Bauhaus, nos anos 20, que nasceu a base da análise de coloração pessoal que percebeu em alunos, embora tivessem uma ampla paleta a escolher, selecionavam sempre tons parecidos com a harmonia deles mesmos.

Então, instintivamente, as pessoas cercam-se de cores que as favorecem, mas quando desconectam dessa essência, podem fazer combinações desfavoráveis.

A especialista em colorimetria, Lu Carvalho, esclarece: “Na hora de fazermos a análise de cores, observamos a reação dos tecidos na sua pele e quais tons que deixam a cliente mais bonita e iluminada, harmonizando com o seu conjunto.”.



A pessoa é uma obra de arte e a moldura são os cabelos, a maquiagem, os acessórios, as roupas que não devem aparecer mais que você e, sim, uma continuidade.

