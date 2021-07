Conheça alguns segredos sobre o batom vermelho

Uma mulher quando resolve usar um batom vermelho é porque está cheia de vida e atitude. Dizem por aí, que uma mulher de boca vermelha tem a chave do sucesso! Descubra já os segredos!

Make!

Batom vermelho na make é, simplesmente insuperável e não tem “crush” que resista a tamanha sedução!

Foto: divulgação

É o máximo do glamour e da lei da atração, viu? Está comprovado em estudos pela Universidade de Manchester, na Inglaterra.

Uma boca vermelha torna a mulher mais empoderada, mais sexy, excita emoções e atrai muitos olhares.

Sensualidade x Seriedade

Legenda: É de Audrey Hepburn a frase:" existe um tom vermelho para cada mulher" Foto: reprodução

É claro que, se interpretarmos ao “pé da letra” podemos dizer que a cosmética dispões de várias tonalidades para os batons no mercado, mas, na verdade, essa afirmação está muito ligada a questão da sensualidade, mas, também, da personalidade da mulher.

Dependendo da mulher que esteja usando, o batom vermelho garante mais seriedade e imponência do que atração, sabia?

Ela só pensa em beijar

Está muito enganado quem pensa que uma mulher de boca vermelha só pensa em beijar.

Foto: reprodução

Você não sabe o trabalhão que é passar um batom vermelho! Tem toda uma técnica! Se borrar, então, fica esquisitíssimo e destrói qualquer conquista.

Não estou querendo dizer que mulheres não gostam de ser beijadas, tá? É porque, quando estou usando batom vermelho, a intenção maior é sentirem-se mais atraentes e se o beijo rolar, tem que ter uma forma mais especial!

O melhor de todos os segredos do batom vermelho

De mesmo tamanho, formato, cor e ponta de silicone maleável, o batom vermelho é um lindo vibrador discreto e você leva na bolsa para qualquer lugar.

Foto: reprodução

O brinquedinho é recarregável e tem uma potência bem interessante que, associado a um bom encontro com o parceiro pode dar inesquecíveis sensações.

O que você precisa saber sobre esse investimento?

Estimula o clitóris e garante mais orgasmos;

Faz a mulher a conhecer seu corpo e ter ritmo sexual;

Ótima opção para dias de preguiça de um sexo “completo”;

Grande aliado da “rapidinha solitária”;

Quando usado a dois, durante a relação, é explosivo.

Como usar vibrador?

1 - Como o batom é de uso clitoriano deve ser posicionado no clitóris e colocado no ponto que dá mais prazer. Tem gente que prefere usar o vibrador movimentando, outras, parado, enfim, o uso varia muito de pessoa a pessoa;

2 - A intensidade, também, depende de pessoa para pessoa;

3 - Limpe o batom vibrador com sabonete antibactericida ou com o produto sugerido no manual de usuário do aparelho. Cuidado para não molhar na parte elétrica onde ficam cabos e pilhas, exceto se forem aqueles resistentes à prova d’água.

Viu aí?

Depois que a personagem Charlotte de Sex and the City apresentou ao mundo o brinquedinho e questionou que o uso exagerado por gerar a compulsão sexual, a dica da amiga SiSi é que você aproveite, mas use com sabedoria e moderação.

O importante sentir-se viva com prazer!