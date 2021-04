Conexão com o mundo empresarial feminino

Todos os dias pela manhã, ao chegar à sede da BSPAR, até entrar em sua sala, que fica no final de um amplo escritório, no 13º andar do BS DESIGN, o empresário Beto Studart vai parando e conversando com os empregados sobre os assuntos do dia.

Para quem entra pela primeira vez no escritório do empresário, um fato chama a atenção: a maioria de suas colaboradoras são mulheres. Do total de 133 empregados, quase 60% são executivas mulheres.

Legenda: Beto Studart com executivas do Grupo BSPar: Renata Paula, Ana Nobre, Renata Santos, Camila Benevides, Vanimayre Carvalho Foto: Divulgação

Esse fato não é novo na vida empresarial de Beto Studart. Foi assim na Agripec, que acabou se tornando a maior empresa de defensivos agrícolas do Brasil, e na presidência da FIEC, onde deixou a sua marca como uma das melhores gestões da Federação ao longo da história.

Legenda: O empresário com um grupo de executivas do Grupo BSPar: Rafaela Mota, Lisandra Pinheiro, Roberta Granjeiro, Mirela Morotte, Rosana Jesuino, Rocaia Dutra Foto: Divulgação

De acordo com Beto Studart, essa opção por ter profissionalmente mais mulheres do que homens ao seu lado não é por acaso. Segundo ele, alguns aspectos demarcam essa preferência: "Das executivas com quem tenho convivido, destaco a disciplina, a curiosidade e um cuidado diferenciado com as coisas. Não que os homens não os tenham, mas como eu, particularmente, faço as entrevistas com as pessoas com quem eu pretendo trabalhar, levo isso em conta, e na hora das escolhas esse perfil de profissional acaba fazendo a diferença".

Legenda: Ao lado de Beto Studart, as executivas Moelma Costa, Kariny Gomes, Tatyana Belem, Patricia Quinto, Geisia Nogueira e Raquel Antonini Foto: Divulgação

O empresário destaca, ainda, que as mulheres com quem tem trabalhado demonstram uma capacidade profissional que vai além do fazer por fazer, apresentando sempre o interesse em pensar adiante. "Essa é uma característica que vejo na mulher moderna e a prova disso é que o mercado hoje conta com mulheres dirigindo as grandes empresas”.

Falou e disse!

CONHECE A MILENA?

A nova amiguinha da Turma da Mônica, Milena, chegou cheia de atitude.

Milena é uma menina negra, com roupas coloridas, cabelos crespos e um sorriso cativante. A mais nova personagem da Turma da Mônica, criada por Maurício de Sousa, já aparecia desde 2017 em eventos e nas páginas institucionais do gibi. Milena é da família Sustenido que adora música e futebol. Nesse mês, a integrante do bairro do Limoeiro da Turma da Mônica virou uma boneca que visa empoderar meninas e respeitar a igualdade de direitos e oportunidades.

DESCUBRA QUAL É A COR QUE REALÇA EM VOCÊ!

Legenda: Lu Carvalho promete que o curso “Revelando Suas Cores” vai ajudar a realçar a beleza Foto: Divulgação

Sabe aquele momento que as pessoas te param e falam: “Caramba! Essa cor ficou linda em você!”? Pois é, o efeito que as cores carregam em si gera impacto nas pessoas. Portanto, fique atenta quando for a uma reunião importante, um encontro decisivo, um evento que vai ficar marcado para sempre, enfim, em inúmeros momentos onde as cores podem ser grandes aliadas ou estragar tudo! A Lu Carvalho garante ajudar na escolha certa para o momento apropriado com o curso "Revelando suas cores”, um programa de 21 dias para todas as mulheres que desejam ter uma imagem surpreendente e coerente com os seus objetivos! Acesse o link na bio @lucarvalho_imagem para saber como participar e tenha muitas descobertas, além de transformar no seu jeito de vestir! Dica das boas, né?

CAPTEI

MODA SOLIDÁRIA

Ana Paula Daud reuniu um time de mulheres na sua loja Twenty For Seven para abrir o coração e apoiar uma campanha solidária: até o dia das mães, a cada peça comprada serão doadas 3 quentinhas e distribuídas pelo instituto IAPS. Bacana, né?

LIFESTYLE

Maria Lúcia Negrão mais uma vez inovando: agora a empresária lança um programa no instagram da loja sobre tendências de moda, com conteúdo de lifestyle, além de momentos especiais e coleções! Sucesso garantido!