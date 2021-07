Com mais de 52k de seguidores no Instagram, Vivi Almada foi convidada para conferir, em primeira mão, uma coleção de acessórios femininos da alta sociedade carioca.

Rosana Bernardes celebrou os 35 anos de história da marca em estilo open house, para suas parceiras e clientes curtirem, juntas, um dia muito especial com música, apresentando a nova coleção e oferecendo um almoço, proporcionando uma experiência inesquecível.

Legenda: A beleza da Vivi foi assinada pelo G Junior Alves Foto: Divulgação

Legenda: Vivi com Rosana Bernardes Foto: Divulgação

Legenda: Bianca Bernardes e Vivi Almada Foto: Divulgação

Legenda: Vivi Almada com Anna Carolina Bassi durante o lançamento da colab da KA Store no Errejota em parceria com o stylist Marco Gurgel, após o momento em São Conrado Foto: Divulgação