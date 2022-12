CAPTEI: Vem ver onde tem gente linda e festa legal perto do mar

Quem procura, acha e foi procurando por uma turma fresh, galera bonita e lugar descolado que encontrei a vibe mais alto astral de Fortaleza

Na sexta, 23, pé na areia, o beach club localizado na Praia do Futuro abriu a programação de final de ano com intensa programação musical. O registro foi de sold out, com o DJ Mochakk. O DJ paulistano é considerado a maior revelação brasileira do Tech House de 2022.

Legenda: DJ Mochakk Foto: Divulgação

Sucesso arrebatador! A boa notícia é que, até o primeiro dia do ano, o line-up contará com programação intensa. Para animar quem chegar junto: Bruno Eddy, Twonotty, Galvão Filho, Lucas Coelho, Fayel, Luiz Sax, Larissa Leite, Pedro Campos, Tai, Draft Trios, Galvão Filho, Suprassumo, Nana Costa, Mallo, Bay Boy, Daniel Queiroz, Davizão, Sávio Machado.

Festa boa eles têm e registros para deixar na memória dos bons momentos vividos, também!

Olha só!

Legenda: Cláudio Nelson e DJ Mochakk Foto: Divulgação

Legenda: DJ Mochakk Foto: Divulgação

Legenda: DJ Mochakk Foto: Divulgação

Legenda: DJ Mochakk Foto: Divulgação

