Captei: Veja quem esteve no lançamento da 23 ª Exposição “Novos Olhares Para Monalisa”

Foi supermovimentada a noite de abertura da 23 ª Exposição “Novos Olhares Para Monalisa” na Caixa Cultural de Fortaleza e contou com a participação de Kelly Farias e do artista Fabrício Maia, caracterizados de Monalisa e Leonardo Da Vinci.

Legenda: Kelly Farias Foto: Iratuã Freitas

Nessa edição, 209 releituras da obra de arte mais conhecida do mundo, a Monalisa de Da Vinci - sendo que, 56 delas, nunca foram vistas pelo público - além de 400 exibidas digitalmente.

A dica é: quem for conferir a exposição apreciar uma poesia de Lia Sanders, bem como duas obras “site specific” ou “feitas no local”, uma delas idealizada pelas artistas Andréa Dall’Olio Hiluy e Ana Patrícia Martins e, a outra, pelo artista Nazareno Camerino. Artistas de 14 estados e do Distrito Federal estão representados na exposição, dentre eles, nomes como Siron Franco, Espedito Seleiro, Stenio Burgos, Zé Tarcísio, Cláudio César, Azhuli, Vando Figueiredo, Romero Britto, Jacinta Cavalcante, Olga Maria Leite Barbosa, Jeová Siebra e Sandra Montenegro.

Agora, veja as fotos captadas por Iratuã Freitas de quem passou por lá no dia da abertura da mostra:

