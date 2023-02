CAPTEI: Veja quem esteve na nona edição do Rio Open

Único ATP 500 do Brasil, ou seja, terceiro nível de torneios, que distribui 500 pontos aos campeões. Nas quadras, grandes nomes do tênis mundial. É o menor em chaves desse nível.

Tudo aconteceu entre os dias 18 a 26 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Foi bem badalado!

Chegaram junto para conferir as competições alguns nomes fortes do esporte e celebridades.

Legenda: Campeões: Máximo Gonzáles e Andres Molteni e Vice: Marcelo Melo e Juan Sebastian Cabral Foto: Rio Open

Os campeões da nona edição foram os argentinos Máximo Gonzáles e Andres Molteni que venceram a dupla: o brasileiro, Marcelo Melo, e o colombiano, Juan Sebastian Cabral.

Veja quem esteve passou por lá nas fotos oficiais enviadas pela Rio Open:

Legenda: Belutti e Gabriel Medina Foto: Rio Open

Legenda: Fernanda Gentil Foto: Rio Open

Legenda: Marcelo Courrege Foto: Rio Open

Legenda: Paulo Tauil Foto: Rio Open

Legenda: Gabriel Medina Foto: Rio Open

Legenda: Giulia Bertolli e Iwan Figueiredo Foto: Rio Open