Captei: Veja o dia da inauguração da linda Árvore de Natal no Passeio Edson Queiroz

A Fundação Edson Queiroz, mantenedora da Universidade de Fortaleza, desde o início de dezembro de 2022, presenteia quem trafega pelo bairro Edson Queiroz.

Uma linda Árvore de Natal, com cerca de 8 metros de altura, foi instalada no Passeio Edson Queiroz, localizado no canteiro central da avenida Washington Soares, em frente à Unifor.

Legenda: Árvore de Natal no Passeio Edson Queiroz Foto: Ares Soares

O Passeio Edson Queiroz foi criado em 12 de abril de 2018, em comemoração aos 45 anos da Universidade de Fortaleza. É um espaço ideal para caminhadas e passeios de bicicleta.

No dia da inauguração da Árvore de Natal de 2022, houve uma celebração natalina, no Altar Votivo, ao lado do Espaço Cultural Unifor e foi conduzida pelo pastor Jorge Coelho e pelo padre Rino Bonvini.

Legenda: Camerata Unifor Foto: Ares Soares

Contou com a participação especial da Camerata Unifor, com repertório de canções natalinas tradicionais, como Noite Feliz, Anoiteceu, Boas Festas e Chorinho Natalino. Presentes, tamém, a orquestra de câmara, com músicas instrumentais e eruditas, e do Coral da Universidade, com peças musicais no estilo a capella.

As imagens foram captadas por Ares Soares e trouxemos para o relembrar o momento especial, já que o Natal está chegando!

Legenda: Árvore de Natal no Passeio Edson Queiroz Foto: Ares Soares

Legenda: Árvore de Natal no Passeio Edson Queiroz Foto: Ares Soares

Legenda: Árvore de Natal no Passeio Edson Queiroz Foto: Ares Soares

Legenda: Árvore de Natal no Passeio Edson Queiroz Foto: Ares Soares

Legenda: Árvore de Natal no Passeio Edson Queiroz Foto: Ares Soares