Captei: Veja o casamento dos sonhos: Mayara Rocha e Matheus Teles

No último sábado, 08, a Igreja Filis Dei e o La Maison foram o palco do casamento de Mayara Rocha e Matheus Teles que trocaram votos de amor e celebraram o novo caminho entre familiares e amigos.

Legenda: Mayara Rocha e Matheus Teles Foto: Martinha Assunção

Os noivos são filhos de Sumaia Sancho e Estevam Rocha, e de Zita e Gerdal Teles, respectivamente. A noiva vestia Ticiana Sampaio e make up impecavelmente realizado por Eduardo Ferreira.

Legenda: Mayara Rocha Foto: Martinha Assunção

A decoração da igreja e o buffet ficaram a cargo da talentosa Jacqueline Kato.

Animando as festas, as bandas de Gustavo Serpa, Balanço Social e Sou7, que colocaram todos para dançar e celebrar a felicidade do casal.

Legenda: Carisia, Sumaia Sancho, Gustavo Serpa e Alexandrina Sancho Foto: Martinha Assunção

O cerimonial do casamento foi coordenado por Mafrense que cuidou de cada detalhe. Sem ressalvas!

Após as festividades, os recém-casados partiram para uma romântica lua de mel na França e na Itália.

Veja mais nas fotos captadas e enviadas pela querida Martinha Assunção para a nossa coluna.

Legenda: Sumaia Sancho, Mayara Rocha, Matheus Teles e Estevam Rocha Foto: Martinha Assunção

Legenda: Sumaia Sancho com a filha, Mayara Rocha Foto: Martinha Assunção

Legenda: Fernando e Liliana Linhares, George e Martinha Assunção e Letícia e Sérgio Macedo Foto: Martinha Assunção

Legenda: Carisia, Sumaia e Alexandrina Sancho com a noiva Foto: Martinha Assunção

Legenda: Convidados Foto: Martinha Assunção

Legenda: George Assunção, Sérgio Macedo, Fábio Brasil e Fernando Linhares Foto: Martinha Assunção

Legenda: Camila Arraes, Martinha Assunção e Adriana Bezerra Foto: Martinha Assunção

Legenda: Sumaia Sancho entre convidadas Foto: Martinha Assunção