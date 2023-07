CAPTEI: Unifor recebe honraria especial durante sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará

Na sexta-feira, 30, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realizou uma sessão solene em homenagem aos 50 anos da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz.

Legenda: Mesa de Autoridades Foto: LC Moreira

Durante a solenidade, o Coral e a Camerata da Unifor encantaram os presentes com suas apresentações. Além disso, os presidentes da ALECE e deputado Queiroz Filho fizeram discursos destacando a importância da instituição no desenvolvimento educacional e cultural do estado.

Legenda: Coral e Camerata da Unifor Foto: LC Moreira

Após, cinco homenageados receberam certificados em celebração aos 50 anos da Universidade de Fortaleza. A Fundação Edson Queiroz, representada pela presidente Lenise Queiroz Rocha, foi um dos destaques entre os agraciados. Também foram homenageados Carlos Alberto Batista Mendes de Sousa, reitor da Unifor entre 1981 à 1989 e 2000 a 2009; Antônio Colaço Martins, que ocupou a reitoria de 1989 a 2000; Fátima Veras, reitora de 2009 a 2023, e Randal Martins Pompeu, atual reitor da Unifor.

Legenda: Evandro Leitão, Queiroz Filho, Fernanda Pessoa, Batista de Lima, Marta Gonçalves e Agenor Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Randal Pompeu, Lenise Rocha, Fátima Veras e Antônio Colaço Foto: LC Moreira

Lenise Queiroz Rocha e Randal Martins Pompeu, subiram ao púlpito e agradeceram em nome da Fundação e da Universidade de Fortaleza, respectivamente. O reconhecimento por meio dessa sessão solene reforçou o impacto proporcionado pela instituição ao longo de cinco décadas e deu motivo para que todos continuem acreditando no poder transformador da educação.

Legenda: Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Randal Pompeu Foto: LC Moreira

LC Moreira captou alguns momentos do evento:

Legenda: Cristiane Leitão, Lenise Queiroz Rocha e Gina Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Veras, Manoela Bacelar e Lenise Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Aline Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz Barroso, Elcio Batista, Evandro Leitão e Queiroz Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Randal e Gina Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Randal Pompeu, Teodoro Santos, Evandro Leitão e Cláudio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Rocha e Luiz Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise e Cláudio Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Bacelar e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Rocha e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Quezado e Manoela Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Moacir Maia e Roberto Cláudio Foto: LC Moreira

Legenda: Queiroz Filho, Igor Barroso e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Braga, Lina Senna, Adriana Helena e Marcus Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Cláudio e Lenise Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Cláudio e Antônio Colaço Foto: LC Moreira

Legenda: Rosanni Guerra e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Rodrigues, Antônio Colaço e Adna Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Adna Bastos, Adriane Hortêcio, Erika Mavignier e Lina Sena Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Brasil, Fernanda Sampaio, Socorrinha Timbó e Sasquea Vaz Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Gonçalves e Antônio Colaço Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Pessoa e Gina Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Queiroz Rocha e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Queiroz Filho, Fernanda Pessoa, Lenise Queiroz Rocha, Marta Gonçalves e Agenor Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Queiroz Filho, Fernanda Pessoa, Evandro Leitão, Randal Pompeu, Marta Gonçalves e Agenor Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Gina e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageado Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Queiroz Filho, Fernanda Pessoa, Antônio Colaço, Marta Gonçalves e Agenor Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Queiroz Filho, Fernanda Pessoa, Fátima Veras, Marta Gonçalves e Agenor Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Santos, Evandro Leitão, Randal Pompeu, Lenise Queiroz Rocha, Elcio Batista e Luiz Pontes Foto: LC Moreira