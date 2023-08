CAPTEI: Unifor Plástica chega aos 50 anos reunindo o melhor da arte contemporânea

Quer conhecer o melhor que arte contemporânea cearense vem produzindo? Você tem que conferir a 22ª Unifor Plástica. O cinquentenário salão promovido pela Fundação Edson Queiroz foi aberto nesta quinta-feira, 17, num evento que reuniu amantes das artes da sociedade, veteranos e uma novíssima geração de quem está criando por aqui.

Legenda: Lenise Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

Lenise Queiroz Rocha Presidente da Fundação Edson Queiroz "É com orgulho que projetamos sucessivas gerações de artistas cearenses que hoje ocupam espaços de destaque no mundo das artes. Em 22 edições, mais de 900 artistas já participaram da Unifor Plástica"

Legenda: Arrudas com Lenise Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

A abertura contou com um momento de emoção: a entrega do Prêmio Airton Queiroz ao jovem artista Arrudas, uma promessa das artes visuais cearenses. A premiação instituída neste ano pela Fundação faz uma justa homenagem a um dos grandes incentivadores das artes na história do Ceará.

Legenda: Denise Mattar Foto: LC Moreira

Denise Mattar "A arte contemporânea cearense está impactante". O elogio é da curadora do salão, Denise Mattar, uma referência do segmento no Brasil. Íntima da arte cearense. "É muito interessante a instituição oferecer ao público uma visão completa da arte, tanto histórica, nas exposições de seu acervo, que percorrem a história da arte, como uma visão contemporânea, como a que vemos na Unifor Plástica"

“Afinidades Eletivas: estratégias para um mundo mutante” é o título da 22ª Unifor Plástica. Traduz bem uma produção sincronizada com as questões atualíssimas da sociedade, como as discussões de gênero, das ancestralidades e a vida nas cidades.

Legenda: “Afinidades Eletivas: estratégias para um mundo mutante” Foto: LC Moreira

Legenda: “Afinidades Eletivas: estratégias para um mundo mutante” Foto: LC Moreira

PARA VISITAR

22ª Unifor Plástica - 50 Anos

Visitação gratuita a partir do dia 18 de agosto, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz, Fortaleza) Terça a sexta-feira, das 9h às 19h Sábados e domingos, das 12h às 18h

