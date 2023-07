CAPTEI: Uma extraordinária oportunidade de dar 'A Volta ao Mundo em 80 Dias'

Julho começou e o Grupo Mirante de Teatro Unifor apresenta “A Volta ao Mundo em 80 Dias”: uma viagem extraordinária pelo universo de Júlio Verne, durante os finais de semana de julho, com exceção do último do mês, no Teatro Celina Queiroz.

Um espetáculo repleto de aventuras e imaginação!

Baseada em uma das grandes obras do escritor francês Júlio Verne, considerado o precursor da ficção científica, a peça leva a plateia a uma viagem imaginária pelos mais diversos países e culturas do mundo. A história gira em torno do cavaleiro Phileas Fogg, que, impulsionado por uma aposta e acompanhado pelo fiel francês Passepartout, decide provar que é possível dar a volta ao mundo em apenas 80 dias.

Legenda: "A Volta ao Mundo em 80 Dias" Foto: Ares Soares

No decorrer da trama, Phileas Fogg e Passepartout irão se deparar com desafios inesperados, como a perseguição de um ganancioso detetive chamado Sr. Fix. Ao mesmo tempo em que enfrentam obstáculos, os personagens vão descobrindo a diversidade cultural e humana que o mundo oferece, mostrando que existem muito mais coisas além do que os jornais são capazes de retratar.

Olha só quem já se encantou, riu e se emocionou com "A Volta ao Mundo em 80 Dias". As fotos foram captadas por Ares Soares!

