CAPTEI: Um emocionante casamento dos sonhos na Toscana num verdadeiro castelo medieval

Amanda Távora e Vinicius Leite disseram "sim" no Castello Banfi Wine Resort, um verdadeiro castelo na região da Toscana, na Itália.

Foi um casamento dos sonhos!

O Castello de Banfi, localizado em Borgo, foi alugado por três dias pela família dos noivos. Por lá, apenas 90 convidados tiveram o privilégio de experimentar a tradição de um casamento italiano autêntico.

No primeiro dia, uma recepção mais despojada para os convidados: pizza party.

Legenda: Casamento Amanda Távora e Vinicius Leite Foto: Enrico Vallicella

No dia seguinte, a cerimônia do casamento. Mais intimista. Mais emocionante. Ao ar livre. Uma deslumbrante vista para o Vale de Montalcino.

Os noivos, além de apaixonados (e, ele, bem emotivo) estavam muito elegantes. Ele, de Zegna, enquanto, ela, vestia um Marcelo Quadros.

Em seguida, um sofisticado jantar foi servido no salão principal do castelo, onde os recém-casados receberam os familiares e amigos para uma noite de muita animação com uma das melhores DJs do mundo, a irmã do noivo, Milkdonna.

Registros dos momentos foram compartilhados com a nossa coluna pela família, mas o melhor registro ficou na memória de quem presenciou a celebração do amor de Amanda e Vicente!

