CAPTEI: Tribunal de Justiça do Ceará entrega Medalha do Mérito Judiciário a quatro personalidades

A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro, conduziu a sessão de entrega da Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Beviláqua a governadora do Ceará, Izolda Cela; ao oficial do Registro de Imóveis da 4ª Zona, em Fortaleza, Cláudio Narcélio Miranda Bezerra; o advogado José Feliciano de Carvalho e a servidora Berenise Lima de Oliveira.

A escolha dos nomes escolhidos para a homenagem tem como direcionamento sua trajetória profissional, bem como pelos relevantes serviços ou contribuição à causa da Justiça e aos interesses da população cearense.

Naílde Pinheiro Nogueira Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará “Quatro agraciados, com suas histórias de vida. Vidas de sucesso. Cada um construiu sua família, que se sente também homenageada hoje, como podemos observar pelo carinho através das suas falar. É gratificante saber que a nossa corte de Justiça homenageou quem estava a merecer essa grande comenda”.

A cerimônia aconteceu na ESMEC e contou com a presença de desembargadores, juízes, promotores, serventuários da Justiça, além de familiares, amigos e convidados dos homenageados. Veja nas fotos de Paulo Oliveira / Calvin Penna: