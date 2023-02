CAPTEI: Tribunal de Justiça do Ceará empossa nova gestão para o Biênio 2023-2025

Na terça, 31 de janeiro, o TRE foi o lugar escolhido para a posse da nova gestão Tribunal de Justiça do Ceará, Biênio 2023-2025.

Legenda: Elmano de Freitas, Abelardo Benevides e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Por lá, autoridades, membros do judiciário, empresários, imprensa e demais convidados.

Legenda: Abelardo Benevides e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Eleitos em outubro passado, os magistrados substituirão: desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira (presidente) e os desembargadores Abelardo Benevides Moraes (vice-presidente) e Paulo Airton Albuquerque Filho (corregedor-geral). Assim, os novos dirigentes são: Abelardo Benevides Moraes (presidente), Heráclito Vieira de Sousa Neto (vice-presidente) e a desembargadora, Maria Edna Martins (corregedora-geral da Justiça).

Legenda: Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Abelardo Benevides Presidente do TJ / Ce A gestão que se inicia buscará manter relacionamento franco, aberto e respeitoso com a magistratura e com os servidores. Somos cientes do empenho de cada um e procuraremos incentivar que sigam se dedicando diuturnamente a desempenhar com denodo suas atribuições (...) Nossa energia e nossos investimentos estarão voltados, prioritária e inarredavelmente, ao incremento da jurisdição – atividade-fim e principal razão de existir do Poder Judiciário. Sua Excelência, o processo! (...) Em suma, auguramos ofertar a estrutura necessária e contar com a efetiva contribuição de todas e todos, notadamente quanto ao cumprimento das metas institucionais e à presença física da magistratura nas comarcas e varas.

Veja quem esteve prestigiando o novo momento do TJCE. LC Moreira captou tudo!

Legenda: Abelardo Benevides e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides, Elmano de Freitas e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Abelardo Benevides, Elmano de Freitas e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Esmeraldo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Esmeraldo e Solange Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides, Elmano de Freitas e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Carla e Durval Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Elisbete Moraes e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Elisbete Moraes, Lisabele, Pedro e Eduardo Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Elisbete Moraes, Abelardo Benevides e Vilauba Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Elisbete Moraes, Jô e Taís Lopes e Silvia Nóbrega Foto: LC Moreira

Legenda: Elisbete Moraes, Abelardo Benevides e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth Chagas, Juvêncio Viana e Patrícia Sá Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Klênio Sávio e Cláudio Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela e Nestor Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Cícero Anoregue, Fátima Loureiro, Eduardo Escorsafava e Carlos Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Durval Maia e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Carvalho e Fernando Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Carvalho e Valdomiro Távora Foto: LC Moreira

Legenda: Durval Maia, Benedito Helder e Sérgio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio Viana, Walter Cavalcante e Nelson Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Neto e Raul Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Edith Bringel, Paulo Ponte, Everardo Lucena e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth Chagas e Patrícia Sá Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio Viana e Edgar Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano de Freitas e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão e Gardel Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano de Freitas, Abelardo Benevides Evandro Leitão, Gardel Rolim e Elizabeth Chagas Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Maia, Teodoro Santos e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Domingos Filho, Carla e Durval Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Asfor, Cid Marconi, Everardo Lucena, Teodoro Santos, Edith Bringel e Carlos Alberto Forte Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Carvalho e Hercy Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente Teixeira, Juliana Albuquerque e Tarcilio Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Valdomiro Távora, Fróes Sobrinho e Domingos Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Teodoro Santos, Raul Araújo e Edgar Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides e Iracema do Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Santos, Cleiton Coelho e Alana Lima Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro e Hugo Acácio Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro e Washington Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Benedito Helder e Sérgio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Leitão, Socorro França e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio Viana, Jeritza Gurgel e Marcos André Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel e Naílde Pinheiro, Camily Cruz e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Lisabele, Eduardo e Pedro Braga, Elisbete Moraes, Abelardo Benevides e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Carvalho, Iracema do Vale e Fernando Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Maria José Jereissati e Renata Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Pedrosa e André Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Marluce Bezerra, Andréa Delfino e Tarcilio Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Melissa e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito e Júlia Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Helio, Christiane e Helio Leitão Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Cláudio Ibiapina Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Lustosa, Sellene e Max Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Loureiro e Heráclito Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Barreto e Bia Úrsula Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Loureiro, Iracema do Vale e Carla Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio Viana e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Ximenes, Elmano de Freitas, Paulo Ponte e Joriza Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Carneiro, Roberto e Silvânia Machado, Carla e Durval Maia, Fernando Braga e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Kental, Carla e Durval Maia e Carlos Alberto Forte Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito Souza e Juvêncio Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Iracema do Vale e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Iracema do Vale, André Costa e Mariana Pedrosa Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Mota e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Joseli Patricínio, Roclane Junior, Abelardo Benevides, Claudênia Cavalcante e Helio César Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Albuquerque e Rafael Machado Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Joriza Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Juliano de Medeiros, Ana Carolina Palhano, Pâmela Lemos e Ilo Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi, Elmano de Freitas, Abelardo Benevides e Elizabeth Chagas Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro, Lira Ramos, Carla Maia, Elizabeth Chagas, Mariana Pedrosa e André Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Plutarco, Júlia e Heráclito Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Ponte, Joriza Magalhães, Fernando Ximenes e Luciano Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Nonato e Patrícia Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Patrocínio e Vilauba Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Juvêncio Viana e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Silvania e Roberto Machado e Paulo Plutarcho Foto: LC Moreira

Legenda: Solange Holanda e Ana Cristina Esmeraldo Foto: LC Moreira

Legenda: Sonia Lopes, Susana Rodrigues e Denísio Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Taís, Pádua e Jô Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Oto, Ida e Melissa Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Sá Leitão, Vicente Teixeira, Juliana Albuquerque e Rafael Machado Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Alexandre, Marcelo Roseno e Alexandre Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bona, Vicente Teixeira, Juliana Albuquerque e Tarcilio Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Parente, Durval e Carla Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Edna Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Heráclito Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides Foto: LC Moreira