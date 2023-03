CAPTEI: Tendências do varejo mundial é pauta na Pós-NRF da Ancar Ivanhoe em Fortaleza

A Ancar Ivanhoe recebeu, na manhã de ontem, 28, no teatro do Via Sul Shopping, lojistas e parceiros para apresentar o que há de mais novo no varejo mundial e as tendências vivenciadas na NRF: Retail's Big Show, maior evento de varejo do mundo, realizado em janeiro, em Nova Iorque.

Legenda: Afrânio Câmara, Mariana Carvalho, Tiago Pessoa de Mello, Carlos De Júlio, Rodolfo Cardoso, Douglas Russo, Assis Cavalcante e Paulo Almeida Foto: LC Moreira

O evento, promovido em parceria com a FFX Group, contou com a presença dos palestrantes Gustavo Schifino, Diretor de novos negócios na Linx/Stone Software, Tiago Mello, CPO e CMO na Linx/Stone Software, além de Mariana Carvalho, sócia e membro do conselho da Ancar Ivanhoe.

Foram debatidos temas como transformação digital, tendências de comportamento de novas gerações e senso da importância das comunidades.

Legenda: Carlos De Júlio, Guga Schifino, Tiago Pessoa de Mello, Mariana Carvalho e Ícaro Gabriel Foto: LC Moreira

Ao final das apresentações, os lojistas saíram com 10 lições fundamentais para estarem alinhados com as principais tendências do mundo e atentos aos novos comportamentos de consumo.

Veja quem esteve por lá! LC Moreira captou tudo!

Legenda: Paulo Almeida, Douglas Russo, Carlos De Júlio e Rodolfo Cardoso Foto: LC Moreira

Legenda: Solon Neto e Afrânio Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Muniz e Lucas de Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Dantas, Carlos De Júlio e Heloisa Rached Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Carvalho e Heloisa Rached Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Mariana Carvalho, Tiago Pessoa de Mello e Carlos De Júlio Foto: LC Moreira

Legenda: Charles Aragão, Laura Dantas e Carlos De Júlio Foto: LC Moreira

Legenda: Equipe de Marketing dos Mercadinhos São Luiz Foto: LC Moreira

Legenda: Gerlaine Sombra, Rodolfo Cardoso e Marcos Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Tiane Melo, Adriano Muniz, Alexandra Souza, Sabrina Coriolano, Paulla Pinheiro, Luciana Castro e Diego Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Pessoa de Mello, Rodolfo Cardoso, Mariana Carvalho e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Bob e Rivana Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Raí Meirelles e Sara Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca e Roberta Campos, Laura Dantas e Mazé Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Thaynan Hemille, Sara Dantas e Camila Belfort Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Almeida, Lia Carvalho e Carlos De Júlio Foto: LC Moreira

Legenda: Paulla Pinheiro e Márcio Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Almeida, Assis Cavalcante e Cristian Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos De Júlio e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos De Júlio, Assis Cavalcante, Mazé Campos e Charles Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos De Júlio, Heloisa Rached e Lia Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos De Júlio, Mazé Campos e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Lucena, Thalita de Castro, Paula Ximenes e Vládia Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Cristian Pinheiro e Meirijane Gonzales Foto: LC Moreira

Legenda: Deivisson Alcântara, Stefanie Campelo, Rannier Deus e Gabriel Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos De Júlio Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Eric Souza, Flávia Sarpi e Bruno Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Eric Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Gerlane Sombra e Marcos Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanne Santos e Michelle Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Guga Schifino, Tiago Pessoa de Mello e Mariana Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Joana D_Arc e Camila Belfort Foto: LC Moreira

Legenda: Guga Schifino Foto: LC Moreira

Legenda: Guga Schifino Foto: LC Moreira

Legenda: Jordana Vidal e José Francisco Foto: LC Moreira

Legenda: Jordana Vidal, Marcos Lopes, Heloisa Rached e Gerlaine Sombra Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Castro, Camila Andrade e Isabella Purcaru Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Vicente Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Carvalho e Tiago Pessoa de Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Pessoa de Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Mayara Mac Dowell Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Almeida, Assis Cavalcante e Cristian Pinheiro Foto: LC Moreira