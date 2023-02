CAPTEI: Teatro Nadir Papi Saboya é palco para grande celebração de Fernanda Quinderé

Na quarta-feira, dia 01 de fevereiro, Fernanda Quinderé compartilhou histórias, revelou curiosidades de sua vida e recebeu convidados para pôr em cena momentos significativos de seus 85 anos de existência e 70 anos de vida cultural.

Legenda: Fernanda Quinderé Foto: LC Moreira

Atriz no palco. Texto de sua autoria. Entregou o coração para a plateia. Ali, com a mesma empolgação de iniciantes, compartilhou sua emoção. Garantiu a presença física e imaginária dos convidados. Sensacional!

No piano de Luiz Eça (um dos maiores nomes da música brasileira e companheiro de um tempo da vida de Fernanda) estava Diogo Monzo, uma referência da nova geração.

Legenda: Ricardo Guilherme e Luciano Franco Foto: LC Moreira

Luciano Franco – compositor, instrumentista, arranjador, produtor, boda de ouro no cenário da música – trouxe interpretações de algumas músicas que contavam a história da aniversariante.

Legenda: Fernanda Quinderé e Ricardo Guilherme Foto: LC Moreira

Legenda: Espetáculo Foto: LC Moreira

Fernanda dividiu suas narrativas com o grande (dramaturgo, diretor teatral, historiador, roteirista, escritor e professor) Ricardo Guilherme. Sou fã. Enquanto ela “jogava a real dos fatos”, Ricardo trazia a metáforas do momento com aqueles exageros que fazem o expectador viajar no tempo...como se lá estivesse, viu? Um espetáculo!

Legenda: Juvêncio Linhares, Gustavo Silva, Paulo Oliveira, Heber e Cândido Quinderé e Francisco Falcão Foto: LC Moreira

Finalizando, muita bossa, claro! O sobrinho, Candido Quinderé, levou ao palco sua turma da “Segunda da Bossa” para finalizar o momento com leveza e carioquices das músicas mais famosas do “errejota”. Interação total com a plateia.

Legenda: Homenagem Foto: LC Moreira

Após, Tales de Sá Cavalcante, anfitrião do espaço cedido para visitação (inicialmente, no foyer, de uma exposição sobre a vida da artista e, após, abertura das portas do teatro para o show) fez homenagens.

Legenda: Deugiolino Lucas Foto: LC Moreira

Em seguida, um aluno da escola de Tales, interpretou um lindo poema, de sua autoria, para a atriz.

Legenda: Homenagem Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem Foto: LC Moreira

Por fim, a diretora, autora teatral, produtora, compositora e escritora, Fernanda Quinderé, recebeu abraços de amigos, familiares e admiradores no palco.

Legenda: Caio e Fernanda Quinderé Foto: LC Moreira

Caio Quinderé, jornalista, escritor, dramaturgo e, filho de Fernanda, cuidou de tudo para tornar o momento especial. E foi! Aplausos!

Dito tudo isso, vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Alessandra, Alexandre, Lene, Isabela, Carolina, Ania Saboya e Fred Saboya Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre, Lene, Carolina e Fred Saboya Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Quinderé e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Tulio Colares, Rossana Kopf, Fátima Costa e Caio Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Clebio Viriato e Deugiolino Lucas Foto: LC Moreira

Legenda: Wilson Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Wilson Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Heloisa Aguiar, Nara Vasconcelos, Frederico Barreto e Ivone Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia e Rita Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Marilene e Eduardo Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Wilson Loureiro e Ian Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Nara Vasconcelos e Beatriz Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Ernandes, Viviane Farias e Lúcia Mara Foto: LC Moreira

Legenda: Seridião Montenegro e Antônio Colaço Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Farias e Wilson Loureiro Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Silva, Juvêncio Linhares, Paulo Oliveira e Francisco Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Artur Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Bruno e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco e Mariza Falcão e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Bruno, Fernandinha e Caio Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz e Lúcio Alcântara e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Nathalia Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Sarinha Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Segunda na Bossa Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Segunda na Bossa Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Quinderé e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Vinicius Castelo Branco, Fernanda Quinderé e Bernardo Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Farias e Fernanda Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Quinderé e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Caio e Fernanda Quinderé e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Campos, Fernanda Quinderé e Marilena Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Fernandinha e Fernanda Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel e Ricardo Guilherme Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Quinderé, Jeritza Gurgel e Ricardo Guilherme Foto: LC Moreira

Legenda: Wilson Loureiro e Fernanda Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Carol Saboya, Ricardo Guilherme e Mônica Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Quinderé e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira