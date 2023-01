CAPTEI: Tales de Sá Cavalcante assume a presidência da Academia Cearense de Letras

Uma noite de muito prestígio no histórico Palácio da Luz. Na terça, 24, o ex-governador, Lúcio Alcântara, transferiu o cargo como presidente da ACL para o educador e escritor, Tales de Sá Cavalcante.

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

O novo presidente trouxe um discurso poético, repleto de citações e, tendo como inspiração a história: da entidade, do prédio que foi a sede do governo do estado do Ceará, da sua trajetória. Saudações as confreiras e confrades com rimas e métricas inspiradas em Drummond.

Legenda: Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Tales de Sá Cavalcante Presidente da ACL “Num prédio histórico, numa entidade histórica, pretendemos fazer história (...) “Angela aclama Batista de Lima que acolhe Beatriz Alcântara que admira Carlos Augusto que agrada Celma que se alegra com César Ásfor que apoia o outro César, o Barros Leal, que aprecia Cid Carvalho que aprova Diatahy que se associa a Durval que celebra Flávio Leitão que colabora com Geraldo Amâncio que se congratula com Giselda que conta com Grecianny que contempla João Soares que coopera com José Augusto que dá atenção a Juarez Leitão que destaca Laéria que é fã de Linhares que elogia Lourdinha que enobrece Luciano que estima Lúcio Alcântara que exalta Manfredo que se fascina com Marcelo Gurgel que felicita Marly que gosta de Mauro Benevides que homenageia Murilo Martins que ilumina Napoleão que inspira Noemi Elisa que se irmana com Pádua Lopes que louva Pio que manifesta consideração a Regine que se maravilha com Révia que prestigia Sadoc que preza Sânzio que quer bem a Tales que ressalta Teoberto que simpatiza com Ubiratan que tem amizade com Vera que torce por Virgílio”

Na ocasião, tomaram posse: Juarez Leitão (vice-presidente); Flávio Leitão (secretário-geral); Batista de Lima (secretário-geral adjunto); Antônio de Pádua Lopes (diretor de finanças); Lourdinha Leite Barbosa (diretora cultural); Noemi Elisa Aderaldo (diretora de publicações); Grecianny Carvalho (diretora de comunicação); José Linhares Filho (direção de patrimônio); Durval Aires Filho (direção jurídica) e, Murilo de Carvalho Martins (diretor do memorial).

Veja quem esteve por lá! LC Moreira captou as imagens:

Legenda: Lúcio e Beatriz Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Tales e Jacqueline de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz e Lúcio Alcântara, Tales e Jacqueline de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda, Tales, Deyse e João de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Juarez e Uana Leitão e João Rena Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Linhares Filho, José Augusto Bezerra, Beatriz e Lúcio Alcântara, Tales e Jacqueline de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Tales, João e Beth de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante, Lúcio Alcântara e José Augusto Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Beatriz Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Wilson Loureiro e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Marilena e Eduardo Augusto Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara e Tales de Sá Cavalcante e Roberto Cláudio Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sousa e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Costa, Tales de Sá Cavalcante e Adriano Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Amarílio Cavalcante, Paulo Mota e Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: André Oliveira, Priscila e Humberto Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Nogueira e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Torres, Laéria Fontenele e Carlos Augusto Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Bruno e Cristiane Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Batista Lima, Fátima Lemos e Flávio Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque, Lúcio Brasileiro e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Benevides e Artur Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós, Tales de Sá Cavalcante, Lúcio Alcântara e José Augusto Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Dummar Neto, Tales de Sá Cavalcante e José Augusto Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Eldócio e Mino Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Pimentel e Ângela Gutierrez Foto: LC Moreira

Legenda: Elusa e Totonho Laprovítera Foto: LC Moreira

Legenda: Eriberto Neto, Marília Lovatel e Andréa Menescal Foto: LC Moreira

Legenda: Ernani Barreira, Luciana Sousa e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Denardim e Patrícia Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Quinderé e Ricardo Guilherme Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Quinderé, Antônio Torres, Laéria Fontenele e Carlos Augusto Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Leitão, Durval Maia e Régis Botelho Foto: LC Moreira

Legenda: Gerardo Albuquerque, Joaquim Guedes e PC Norões Foto: LC Moreira

Legenda: Harley Medina, Tales de Sá Cavalcante e Paulo Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana e César Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline e Tales de Sá Cavalcante e Fernanda Denardim Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline e Tales de Sá Cavalcante e Fernanda Denardim Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Farias e Joana Pitombeira Foto: LC Moreira

Legenda: Tomaz Figueiredo e Leane Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante, Jô e Pádua Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Tairone Castro, Sidiane Pitol e Júlio Limaverde Foto: LC Moreira

Legenda: Samuel Arruda, Tales de Sá Cavalcante e Luciana Madruga Foto: LC Moreira

Legenda: Sabino Henrique, José Augusto Bezerra, Tales de Sá Cavalcante e Leonardo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Brito, Ricardo e Amarílio Cavalcante e Paulo Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Cláudio, Ricardo Cavalcante e Régis Botelho Foto: LC Moreira

Legenda: Révia Herculano e Antônio Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Vasconcelos e Vicente Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Vasconcelos, Lúcio Brasileiro, Tales de Sá Cavalcante e Vicente Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Fiúza e Ângela Gutierrez Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Fiúza e Antônio Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Nogueira e Luciana Madruga Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Serpa e João de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Pádua e Jô Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Pinheiro, Roseane Medeiros e Luiz Eduardo Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Jales de Figueiredo Junior, Rossana Kopf e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: João e Beth de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: João Gabriel, Deyse Rocha, Tales de Sá Cavalcante e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: João Rena e Uana Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Caracas e Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: José Augusto Bezerra, Lurdinha Leite Barbosa, Tales de Sá Cavalcante, Laéria Fontenele e Carlos Augusto Viana(1) Foto: LC Moreira

Legenda: José Augusto Bezerra, Lurdinha Leite Barbosa, Tales de Sá Cavalcante, Laéria Fontenele e Carlos Augusto Viana Foto: LC Moreira

Legenda: José Augusto Bezerra, Tales de Sá Cavalcante, Ângela Gutierrez e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Juarez Leitão, Selma Cabral, Jose Augusto Bezerra, Fátima Duarte, Eliane Pimentel e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Mota, Quirino Rodrigues e Raimundo Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Julio Limaverde, Eduardo Augusto Campos, Artur Bruno e Lauro Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Linhares Filho, Ângela Gutierrez e Ricardo Guilherme Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sousa e Tatiana Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Marcondes Viana e Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Melo e Andréa Menescal Foto: LC Moreira

Legenda: Odilo Almeida e Orlando Facó Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira