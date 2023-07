CAPTEI: SVM sedia o 5º Encontro com o Marketing e traz especialista em Comunicação e Growth

Na terça, 04, o SVM recebeu o 5º Encontro com o Marketing, organizado pela ADVB Ceará.

Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do SVM deu as boas-vindas aos presentes, além, claro, de cumprimentar e elogiar a palestrante do dia. Após, a gerente de marketing da casa, Arenusa Goulart, rapidamente apresentou o produto @svminsights.

Legenda: Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Em seguida, Wladson Sidney, "mestre sem cerimônias", com leveza e simpatia conduziu o evento apresentando, carinhosamente e divertidamente, a convidada Mariana Matos, Gerente de Marketing, Comunicação e Growth na Unimed Fortaleza, renomada especialista no assunto, que trocou ideias sobre tendência do setor com profissionais e entusiastas de marketing e vendas, bem como abordou os desafios e oportunidades do mercado atual.

Legenda: Wanderson Sidney e Mariana Matos Foto: LC Moreira

Mariana possui uma sólida formação acadêmica. É publicitária formada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Além disso, ela é coach credenciada em executive and life coaching pelo ICI Integrated Coaching Institute. Tem uma trajetória de 17 anos nas áreas comercial, marketing e comunicação institucional. No final da palestra, a publicitária afirmou que todos os dias coisas novas surgem, que são muitos desafios e novos aprendizados. Não há receita para o sucesso além de trabalho e pensar diferente. Arrasou. Deu aula!

Legenda: Mariana Matos Foto: LC Moreira

Vem ver quem esteve por lá nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Jeritza Gurgel, Mariana Matos, Erick Picanço, Arenusa Goulart e Rodrigo Bitar Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Matos e Ana Celina Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart e Karolem Ferro Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Medeiros, Ana Celina, Mariana Matos e Maria Teresa Foto: LC Moreira

