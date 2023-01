CAPTEI: Sexta é dia de relembrar os melhores looks do réveillon 2023

Na página 6 de 365 dias, entrego os eleitos por mim dos melhores looks circulados na temporada de fim de ano.

Em primeiríssimo lugar ( e disparado), foi na Bahia que estavam as mulheres que mais se destacaram nas redes sociais em beleza e borogodó. Trancoso era o point. Ó paí ó:

Legenda: Anna Carolina Bassi Foto: Instagram da Anna Carolina Bassi

Legenda: Bianca Brandolini Foto: Instagram da Bianca Brandolini

Legenda: Manu Touma Foto: Instagram da Manu Touma

Legenda: Thassia Naves Foto: Instagram da Thassia Naves

Legenda: Layla Monteiro Foto: Instagram de Layla Monteiro

Legenda: Lala Rudge, amiga e Lele Saddi Foto: Instagram de Lala Rudge

Jericoacoara foi outro de localização estratégica de gente gata e com muito estilo. Olha só!

Legenda: Raquel Xavier Foto: Instagram Raquel Xavier

Legenda: Fer Borges Aragão, Raquel Xavier e Grazi Maia Foto: Instagram Raquel Xavier

Legenda: Fer Borges com amigas Foto: Instagram da Fer Borges

Por fim, fungindo da rota nordeste, mas inevitável deixar de perceber a inspiração fashion: a musa das musas, surgiu como sereia no meio do oceno fluminence. Silvia Bras fez pose num iate em Angra dos Reis celebrando a chegada de 2023 com vestido deslumbrante de produção cearense. Espetáculo!