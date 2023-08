CAPTEI: Salto para o sucesso: confira o campeonato de hipismo que agitou o norte e nordeste

No último final de semana, o Sítio Siel Camará, em Aquiraz, promoveu o Concurso de Salto Nacional Norte/ em comemoração aos seus 10 anos de atividade. Além disso, durante o marco histórico, aconteceu o Campeonato Norte e Nordeste de Hipismo 2023, sendo a III etapa do ranking N/NE.

Mais de 150 atletas vindos de todo o norte e nordeste competiram e mostraram todo o seu talento.

Legenda: CSN Copa Siel Camará Foto: Haim Erel

O evento foi um oferecimento do Sítio Siel Camara, da Federação Equestre do Ceará, da Confederação Brasileira de Hipismo e do Governo do Estado do Ceará.

Temos registros de alguns momentos. Olha só!

Legenda: Haim e Sophia Erel Foto: Haim Erel

