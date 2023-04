CAPTEI: Ricardo Bacelar apresenta “Congênito” em prestigiada noite no Cineteatro São Luiz

O músico, cantor e compositor Ricardo Bacelar lotou Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, com o show “Congênito”.

Com direção artística de André Gress e uma produção da Free Lancer , da sempre querida Liege Xavier, que está na versão atualizada de vovó e gata, quem compareceu para a única apresentação do projeto com interpretações de Ricardo e um repertório escolhido a dedo, pode ser presenteado com 2 horas de um verdadeiro espetáculo.

Legenda: André Gress Foto: LC Moreira

Legenda: Maria, Manoela, Ricardo e Sara Bacelar e Liege Xavier Foto: LC Moreira

Cenário, iluminação, jogo de cena, trocas de figurinos, além do acompanhamento de músicos, todos cearenses, qualificadíssimos e afinadíssimos: Herlon Robson Braz (teclados, sampler e codireção musical); Denilson Lopes (bateria); Miqueias dos Santos (baixo); Stenio Gonçalves (guitarra); Hoto Jr. (percussão) e Carol Damasceno (backing vocal) tudo estava em completa sintonia.

Legenda: Ricardo Bacelar e músicos Foto: LC Moreira

O show leva o título do quinto álbum solo de Bacelar, gravado no Jasmin Studio e lançado pelo Selo Jasmin Music, ambos criados pelo artista cearense.

Legenda: Ricardo Bacelar Foto: LC Moreira

No repertório do espetáculo, Ricardo trouxe canções de Milton Nascimento, Luiz Melodia, Belchior, Caetano Veloso, Luiz Melodia, que assina no nome do álbum, Congênito, dentre outras. Também, no roteiro, foram incluídas, músicas como, “Vício elegante”, parceria com Belchior, canções da banda Hanoi Hanoi, que integrou por 11 anos, e temas de Gilberto Gil gravados no recém-lançado “Andar com Gil”, álbum gravado em dupla com Delia Fischer.

No final do show, vestido de Espedito Seleiro, Bacelar canta “Andar com Fé”, de Gilberto Gil e desce do palco para interagir com a plateia. A troca entre o artista e os espectadores conecta e anima. Combina. Torna-se Congênito.

Legenda: Ricardo Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bacelar canta música de Gilberto Gil, Andar com Fé Foto: LC Moreira

Aplausos!

Vem ver quem esteve por lá nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Maria, Manoela e Sara Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Maria e Maria Auxiliadora Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Igor, Aline e Lucas Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Carla, Lara e Benjamin Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Queiroz Filho, Manoela Bacelar e Pietra Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bezerra e Beth Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez e Carlos José Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Prisco e Niedja Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Manoela Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica e Daniel Bonfim Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Bacelar, Diego Carvalho e Gustavo Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Marilac Queiroz e Haroldo Pedreira Foto: LC Moreira

Legenda: Sara, Manoela e Maria Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Beatriz Mota, Paulo Reis e Fátima Elias Foto: LC Moreira

Legenda: A turma do Mosaico 40 - Ana Cristina Sampaio, Dina Nogueira, Ticiana Bacelar, Mônica Bonfim, Manoela Bacelar e Ernesto Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Auricélia Monteiro e Ildefonso Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Beta Fiúza e Bianca Cipola Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos José Pinheiro, Jeritza Gurgel e Rafael Xerez Foto: LC Moreira

Legenda: Davi, Renata, Mari e Pedro Henrique Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Diana e Marcos Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Erico e Valdice Monteiro e Daniel Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda e Maria Teles Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Perruci, Bianca Cipola e Liege Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Geriane Rabelo e Rafael Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Gersinho Filho e Liege Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Sara, Manoela e Maria Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Xavier e Neide Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Zacarias e Juliana Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Sara Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Hugo e Danielle Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Aline Barroso, Manoela Bacelar e Lucas Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Inês Paiva, Marcelo Araújo e Helena Paiva Foto: LC Moreira

Legenda: Karízia Pontes, Vanúzia Ribeiro, Eveline Cecchi, Liege Xavier e Glaucia Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro e Aline Vasquez, Juliana e Bruno Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bezerra, Ricardo Bacelar e Gersinho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Vasconcelos e César Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael, Ana Carvalho, Alda e Ricardo Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Dina Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Leandro e Aline Vasquez Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Ximenes e Armando Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Liege Xavier e Maria Isabel Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Mauricio Carneiro, Maria Helena e Ronaldo Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela e Ricardo Bacelar e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Brasileiro, Liege Xavier e Ana Pieyroton Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Cristina Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda, Samara Pontes e Rogério Pés Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra e Bianca Cipola Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra e Bianca Cipola Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel Philomeno e Carlos Juaçaba Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Bezerra e Luciana Becker Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bezerra, Manoela e Ricardo Bacelar e Gersinho Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Maria, Manoela, Ricardo e Sara Bacelar Foto: LC Moreira