Captei: restaurante mangue Azul reúne convidados em jantar harmonizado com sommelier Diego Arrebola

O momento foi organizado em 5 etapas que apresentou um cardápio exclusivo, assinado pelo chef do restaurante Marcos Gil.

Na ocasião, Diego Arrebola conversou com os convidados e apresentou cada um dos vinhos que foram trabalhados durante as cinco etapas do jantar, dando ênfase nas principais características de cada rótulo. No cardápio preparado pelo chef Marcos Gil, os convidados puderam apreciar pratos como Vieira Marinada, Creme de Castanhas, Farofa de Brioche, Manteiga Tostada com Especiarias e Atum de “Sol” Selado, Vinagrete de Cereja Fermentada, Vichysoisse de Macaxeira.

Veja quem esteve por lá através das lentes de LC Moreira:

Legenda: Diego Arrebola, Cecilia e Andre Bichucher Foto: divulgação

Legenda: Diego Arrebola Foto: divulgação

Legenda: João Freitas, André Albuquerque e Marcos Monteiro Foto: divulgação

Legenda: Karina Militão e Mariana Magalhães Foto: divulgação

Legenda: Diego Arrebola e André Bichucher Foto: divulgação

Legenda: Victor, Maria e Max Perlingeiro Foto: divulgação

Legenda: Alexandre e Mariana Magalhães Foto: divulgação

Legenda: Ana Cláudia Brasil e Marcela Carvalho Foto: divulgação

Legenda: Rafaela e Thiago Asfor Foto: divulgação

Legenda: Christiane e Carlos Maia Foto: divulgação

Legenda: Heloisa Marins, Carol Cals e Marbenio Gonçalves Foto: divulgação

Legenda: Cecilia Bichucher, Taynã Ginepre e André Maia Foto: divulgação

Legenda: Ivina Pinheiro Foto: divulgação

Legenda: Karina Militão e Igor Soares Foto: divulgação

Legenda: Ana Cláudia e Leo Brasil Foto: divulgação

Legenda: Ilka Salatiele e Diego Arrebola Foto: divulgação

Legenda: Laura Matos Foto: divulgação

Legenda: Katia Tavares e Marize Castelo Branco Foto: divulgação

Legenda: Taynã Ginepre e André Maia Foto: divulgação

Legenda: Jonata Leite e Marcélia Guerra Foto: divulgação