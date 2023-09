CAPTEI: Renovação de Votos de Denise Bezerra e Gil Santos

Convidados de vários estados do país vieram prestigiar a renovação de votos de casamento de Denise Bezerra e Gil Santos, uma celebração que durou três dias.

No sábado, 26, a festa principal aconteceu na Casa Taibana das anfitriãs. Um local de estilo mediterrâneo, com todo o astral bahiano, na beira do mar cearense. O ambiente proporcionava uma atmosfera única, perfeita para a celebração do amor e alegria.

Legenda: Decoração Gil Santos Foto: Eri Nunes

Para tornar o evento ainda mais especial, Gil Santos e sua equipe cuidaram pessoalmente de cada detalhe dessa data tão importante. Eles trouxeram interferências que encheram a celebração de personalidade

Legenda: Decoração Gil Santos Foto: Eri Nunes

O bolo de rolo desconstruído desenvolvido por Prisce Pereira foi criado a partir da ideia de Gil. Um visual único e sabor irresistível.

Legenda: Bolo ByPrisce - Prisce Pereira Foto: Eri Nunes

Uma peça fundamental para o sucesso da festa do final de semana foi Lilian Porto e sua incansável e impecável equipe. Comandaram o cerimonial de toda a celebração. Com muita experiência e dedicação, eles coordenaram cada momento do evento, garantindo que tudo saísse conforme o planejado e proporcionando momentos inesquecíveis aos noivos e convidados.

Legenda: Denise Bezerra, Gil Santos, Daniela Mercury e Lilian Porto Foto: Eri Nunes

A noiva Gil brilhou e vibrou em dois looks assinados por Almerinda Maria. Estava simplesmente linda!

Legenda: Gil Santos e Bento Foto: Eri Nunes

Para animar a festa, DJ Gilvan Magno, DJ Zé Pedro, Marcos Lessa e a rainha do axé, Daniela Mercury que fez um show durante mais de três horas.

Legenda: DJ Gilvan Magno Foto: Eri Nunes

Legenda: Dj Ze Pedro Foto: Eri Nunes

Legenda: Gil Santos com Marcos Lessa Foto: Eri Nunes

Legenda: Daniela Mercury Foto: Eri Nunes

A renovação de votos de Denise Bezerra e Gil Santos foi, sem dúvidas, um verdadeiro sucesso e repercute até hoje.

Legenda: Renovação de Votos Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Eri Nunes

Vem ver mais fotos captadas por Eri Nunes:

Legenda: Denise Bezerra e Gil Santos Foto: Eri Nunes

Legenda: Família Gil Santos e Denise Bezerra Foto: Eri Nunes

Legenda: Noca e Bento Santos Foto: Eri Nunes

Legenda: Denise e Binho Bezerra Foto: Eri Nunes

Legenda: Dito Machado e Thiago Holanda Foto: Eri Nunes

Legenda: Felipe Neves, Anik Mourao, Gilmar Mendonca e Marcos Lessa Foto: Eri Nunes

Legenda: Racine e Branca Mourão, Greyce Foto: Eri Nunes

Legenda: Ana Cristina Camelo e Luiziane Cavalcante Foto: Eri Nunes

Legenda: Manu Feitosa e Marcelo Foto: Arquivo Pessoal

Legenda: Casamento Gil Santos e Denise Bezerra Foto: Eri Nunes

Legenda: Ivana Bezerra e Alexandre Rangel Foto: Eri Nunes

Legenda: Graça e Jório da Escóssia Júnior Foto: Eri Nunes

Legenda: Herbert e Gisela Vieira Foto: Eri Nunes

Legenda: Almir Junior e Ricardo Santos Foto: Eri Nunes

Legenda: Amilton Albuquerque e Guilherme Miranda Foto: Eri Nunes

Legenda: Marcelo, Luciana e Rafael Bezerra Foto: Eri Nunes

Legenda: Ana Novai, Isa Capelo, Aberlardo Targino e Joaquim Freitas Foto: Eri Nunes

Legenda: Renata Santos e Karine Sturdart Foto: Eri Nunes

Legenda: Lucas Calixto e Pablo Guterres Foto: Eri Nunes

Legenda: Renovação de votos Gil Santos e Denise Bezerra Foto: Eri Nunes

Legenda: Casamento Gil Santos e Denise Bezerra Foto: Eri Nunes

Legenda: Claudia Holanda, Lisieux Brasileiro, Thiago Holanda e Luiziane Cavalcante Foto: Eri Nunes

Legenda: Watson Viana e Lisieux Brasileiro Foto: Eri Nunes

Legenda: Cherry, Ana Negona, Cláudio e Helena Silveira Foto: Eri Nunes

Legenda: Casamento Gil Santos e Denise Bezerra Foto: Eri Nunes

Legenda: Fabricio Barreto e Leonardo Fontenele Foto: Eri Nunes

Legenda: Toca e Valdir Sampaio e Ticiana Fiuza Foto: Eri Nunes

Legenda: Tarso e Cristina Melo Foto: Eri Nunes

Legenda: Joao Freitas, Andre Albuquerque e Fernando Targino Foto: Eri Nunes

Legenda: Samuel Barreto, Gustavo Serpa e Otoni Oliveira Foto: Eri Nunes

Legenda: Renata Gil Santos, Gisela Dias Branco e Ana Castelo Branco Foto: Eri Nunes

Legenda: Rodrigo Maia, Manoel e Sandra Rocha, Walter Costa Lima e Rodrigo Jereissati Foto: Eri Nunes

Legenda: Luciana Otoch e Patricia Reis Foto: Eri Nunes

Legenda: Pádua Costa e Roberto Alves Foto: Eri Nunes

Legenda: Olavo Magalhaes, Cattarina Valeriano, Bruno Soeiro e Joao Luiz Neto Foto: Eri Nunes

Legenda: Casamento Gil Santos e Denise Bezerra Foto: Eri Nunes

Legenda: Iratuan Freitas, Lea Campos e Giácomo Brainer Foto: Eri Nunes

Legenda: Manu Romcy e Paulo Vale Foto: Eri Nunes

Legenda: Humberto e Montiele Arruda Foto: Eri Nunes

Legenda: Elvis Silva e Rafael Gualberto Foto: Eri Nunes

Legenda: Fred e Willian Carioca Foto: Eri Nunes

Legenda: Nicola e João Carlos Martins Foto: Eri Nunes

Legenda: Julieta Clemente, Wallace Oliveira e Keka Oxessi Foto: Eri Nunes

Legenda: Leli Albuquer e Ticiana Sampaio Foto: Eri Nunes

Legenda: Marcos Gazola e Andrea Novais Foto: Eri Nunes

Legenda: Luciana Patrício e Joana Sale Foto: Eri Nunes

Legenda: Marcos Porto, Everton Rodrigues e Carlos Otávio Foto: Eri Nunes