CAPTEI: Renata Benevides e Karla Rodrigues reúnem time em mais uma edição do Bloquinho da Capuchino

Capuchino Press, Renata Benevides e Karla Rodrigues, reuniram o time de colaboradores para mais uma edição do tradicional Bloquinho da Capuchino.

A festa aconteceu no Espaço Vida da Casa Capuchino e contou com parceiros de alto padrão no mercado de festas da capital: chopp da Cervejaria Turatti; finger foods com assinatura de Zoraide Braga; doces by Toca Fina Cozinha; e a cartela de drinks por Coktelitas.

Legenda: Renata Benevides e Karla Rodrigues Foto: Airton Neto

Renata Benevides e Karla Rodrigues Sócias da Capuchino "Entendemos que comemorar momentos é um dos principais pilares de nossa integração interna e externa e por isso fazemos questão de celebrar cada ocasião. Agradecemos a todos os parceiros por somarem forças e aos colaboradores por compartilhar desse mesmo propósito conosco"

Após o Bloquinho, o Time Capuchino segue para uma semana intensa de trabalho com clientes que estão se preparando para um Carnaval histórico, como a participação da Solar Coca-Cola no Camarote Expresso 222 no Carnaval de Salvador; e as programações especiais de equipamentos com outros clientes.

Legenda: Renata Benevides Foto: Airton Neto

