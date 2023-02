Captei: Rei Momo recebe a chave da cidade no Carnaval da Saudade

No sábado, 11, o Náutico Atlético Cearense realizou o 55º Carnaval da Saudade. Durante a festa houve a tradicional coroação do Rei Momo e da Rainha do Carnaval.

O Presidente do clube, Jardson Cruz, juntamente com a esposa, Fátima Gonçalves, recebiam os foliões no hall da entrada principal.

Lindos e gigantescos bonecos na escadaria. Calhambeque para registros “instagramáveis”.

Nos salões, muitas famílias. Felizes. Juntas e misturadas. Fantasiadas. Confetes e serpentinas nas mesas. Cortesias do clube.

Aproveitando o baile com os brincalhões, o boneco “Ai Dentro, Vossa Excelência”

Para animar a festa, Os Brasas. Até altas horas. Super animado. Na madrugada, Os Transacionais. Ninguém parado, tá?

Mas, voltando... Paulinho Leme conduziu o cerimonial que abriu as festividades formais carnavalescas em Fortaleza. Tradição é tradição, né?

No palco: Jardson Cruz, presidente do NAC, fez a coroação e Elpídio Nogueira (representando o prefeito, José Sarto) entregou a chave da cidade para o Rei Momo abrir e tomar conta do Carnaval.

Fátima Gonçalves, primeira-dama do NAC, colocou a faixa na Rainha do Carnaval.

Em seguida, foram homenageados o ex-Presidente do Clube, Guedes Ceará, Elpídio Nogueira, Secretário de Cultura da cidade, representando o Prefeito José Sarto, e o Secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, por sua contribuição, de alguma forma, com o Náutico Atlético Cearense, quer direta ou indiretamente.

Destaque para o troféu do ex-presidente e conselheiro, Guedes Ceará. Este ano, a imagem estampada no troféu foi do cantor/compositor Zé Keti.

Merece ênfase o troféu serpentino, obra do artista plástico, José Guedes, diretor cultural do NAC.

Dito isso, posso assegurar que o Carnaval da Saudade foi uma programação muito legal, segura, leve e divertida.

Foi lindo ver a alegria dos foliões cantando e brincando uns com os outros. Usarem fantasias sem máscaras, literalmente. Sem medos de vírus ou de críticas. Sem bebedeiras. Sem tóxicos. Sem brigas.

Um Carnaval daqueles que dá vontade de ir novamente. De convencer a turma para ir com a gente. De fazer fantasia. De ter um bloco. De curtir o Carnaval. Daqueles que faz a gente abrir um sorriso só de lembrar do Carnaval da Saudade que deixou saudade.

Olha aí as fotos que o LC Moreira captou por lá!

