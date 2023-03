Captei: Rádio Verdinha passa para a frequência FM e leva 3x mais resultado para anunciantes

O fenômeno da AM agora é FM!

A partir desta terça - feira (07), a Verdinha, rádio mais ouvida pelos cearenses entre as AMs, opera na frequência FM, pelo dial 92.5 MHz. A mudança inaugura um novo momento no rádio cearense.

Ruy do Ceará Superintendente do SVM Temos absoluta convicção de que as transformações que iniciamos com o sinergia serão ainda mais consolidadas com a migração para o fm. A mudança vai nos permitir, entre outros benefícios, uma melhor qualidade de áudio para os nossos ouvintes, uma maior interação com nossa audiência e mais possibilidade de produzirmos conteúdos relevantes, em vários formatos. Continuaremos mostrando o dia a dia e prestando serviço à nossa sociedade. Tenham certeza que a nossa identidade com o povo cearense, o humor e a leveza dos nossos comunicadores, o nosso jeito de cobrir o futebol continuarão sendo a nossa marca. Sempre com objetivo de manter uma sintonia completa com nossos ouvintes. ​

A Verdinha é uma das mais tradicionais emissoras do estado. Está há 66 anos no ar. É líder de audiência por diversos fatores: transmite a cobertura do futebol profissional, traz a presença do humor tipicamente cearense, passa credibilidade da informação, tem a animação de seus comunicadores e o compromisso de estar perto do ouvinte.

Em março de 2022, através do Sinergia, projeto inédito do SVM, o veículo se tornou a 1.ª rádio / TV com cessão aberta do país, ampliando sua abrangência para além das ondas do rádio e se tornando multiplataforma de jornalismo popular com exibição do conteúdo simultaneamente na TV aberta, por meio da TV Diário; e, no digital, pelos sites da Verdinha e da TV Diário.

Fundada em 16 de julho de 1956, a emissora integra o SVM, que é formado também pelas rádios FM 93, Recife FM e Rádio Tamoio; emissoras de televisão TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri e TV Diário; jornal Diário do Nordeste e o portal G1 Ceará. O conglomerado de comunicação pertence ao Grupo Edson Queiroz, um dos maiores grupos empresariais do país, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

Sintoniza como foi esse momento histórico.

