Captei: Programa Infantil “O Quarto de Sophia” é lançado no YouTube

Sophia Eldo tem sete anos de idade. É de Fortaleza, Ceará, e está no meio artístico desde os seus sete meses de vida, quando participou de um desfile no colo da mãe.

Coleciona mais de 20 títulos em quatro países: Barbie Fashion Brasil – 2017/ Miss Beleza Ceará Baby – 2018/ Embaixadora do Brasil Baby – 2018/ Miss Beleza Brasil Baby – 2019/ Miss Portugal Baby – Portugal – 2019/ Baby Beauty Word – França – 2019/ Miss Universo Baby – Peru – 2019/2020.

Legenda: Marcelino Câmara e Sophia Eldo Foto: LC Moreira

A apresentadora canta e tem parcerias musicais com Mara Maravilha; Jesus Luz - nas principais plataformas de música do país; revista com seu nome. Na noite de lançamento do programa, "tio" Marcelino Câmara contracenou com a star e convidados, também! Super divertido!

Na quinta (02), Sophia Eldo fez a estreia do seu programa “O QUARTO DE SOPHIA” para convidados.

Legenda: O Quarto da Sophia Foto: LC Moreira

O programa educativo infantil trata de momentos emocionais da criança, seus gostos e sua relação com a televisão. Em cada capítulo, Sophia Eldo apresenta quadros e se envolve de forma dinâmica abordando e realizando cenas com temáticas ecológicas/ambientais, musicais, de artes plásticas (recicláveis), com entrevistas e contação de histórias.

Legenda: A festa Foto: LC Moreira

Programa já está no ar, através do YouTube, no canal da Sophia Eldo.

Vem ver quem esteve na noite de estreia super prestigiada. LC Moreira captou tudo!

Legenda: Sophia, Cidiane e Victor Eldo Foto: LC Moreira

Legenda: Desirre e Maia Macedo, Emanuel Ferreira e Sophia Eldo Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Pedro Virgilio Ximenes, Manuel Ferreira e Caroline Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Davi, Pedro, Camila e João Victor Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Gomes, Marcelino Câmara e Kerci Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: O Quarto da Sophia Foto: LC Moreira

Legenda: O Quarto da Sophia Foto: LC Moreira