CAPTEI: Procuradora jurídica do CRCCE celebra seus 55 anos com surpresa

Nos jardins da residência no Eusébio, Elizabeth Coelho, a procuradora jurídica do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará e professora do curso de Direito da Unifor, recebeu amigos e familiares para comemorar seu aniversário de 55 anos.

A festa foi marcada por muita alegria, amor e surpresa, já que a aniversariante surpreendeu o esposo, Maximus Coelho, com a renovação de votos durante a comemoração.

Legenda: Máximus, Beth e Gabriel Coelho Foto: LC Moreira

O filho do casal, Gabriel Coelho, foi cúmplice dessa homenagem e, sem dúvida, foi uma noite memorável daquelas que LC Moreira adorou captar e mandar logo para a coluna compartilhar esse amor.

Olha só!

Legenda: Máximus, Beth e Gabriel Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Coelho e Marcela Sanders Foto: LC Moreira

Legenda: Ana e Beth Coelho e Rui Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Beth Coelho e Adriana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Maia e Márcia Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Coelho, Ana Beatriz, Maria Cláudia, Juliana Coelho, Celina e Fernanda Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Naná Barreira, Beth Pinto e Julio Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Beth Coelho com amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Beth e Pedro Coelho e Teresa Antunes Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Viana e Paula Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Davi, Celina e Fernanda Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco de Assis Junior, Beth Coelho, Raianderson Diolo e Margarida Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Cabral, Beth Coelho e Carla Leite Foto: LC Moreira

Legenda: Mara Citó e Alysson Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pacheco e Fernanda Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Maíza Coelho Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Cláudia, Roberta Coelho, José Batista e Ana Beatriz Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Cláudia, Roberta Coelho, José Batista e Ana Beatriz Foto: LC Moreira