CAPTEI: Potencial do mercado de energia marca nova edição do Trends Experience no Ceará

O novo Trends Experience abriu o mês de dezembro reunindo, no Vasto Restaurante, em Fortaleza, um grupo seleto de players de mercado interessados em um dos temas mais relevantes da economia global: a produção de energia limpa.

Desenvolvido pela TrendsCE, o evento chegou à 4ª edição apresentando o tema - Tendências energéticas para 2023: desafios e oportunidades. A ideia foi presentear o público com debates sobre os próximos passos do mercado energético, no Brasil e no mundo, identificando possibilidades de negócios oferecidos pelo setor, com destaque para energia renovável, dentre elas a solar e hidrogênio verde.

Legenda: Celio Fernando, Gabriela Romero, Igor Juaçaba, Nathalia Bernardo e Rômulo Soares Foto: LC Moreira

A palestra principal da noite foi conduzida pelo diretor-presidente da PSR e ex-presidente da Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE), do Ministério de Minas e Energia, Luiz Augusto Barroso.

Legenda: Luiz Augusto Barroso Foto: LC Moreira

Luiz Augusto Barroso Diretor-presidente da PSR “Debatemos a produção de energia com foco nas oportunidades que o nosso país oferece, além da transição energética, investimentos, redução de custos no setor e, principalmente, o cenário das energias para 2023”

Trends Experience é considerado o maior evento corporativo multissetorial do Nordeste. Atraiu um público formado por investidores, executivos, empresários e gestores C-levels de vários mercados.

