CAPTEI: Por que não eu?

Foi surpresa. Na quinta, 19, sabia, apenas, que deveria estar pronta às 17 horas. Alguém passaria para levar-me ao meu aniversário.

“- Como assim? Onde? Como seria, eu mesma, a convidada para o meu aniversário sem oferecer a festa?” “- Vá pensar em outra coisa da vida” – essa foi a resposta (quase) desaforada de Ana Cristina Camelo frente a tamanha insistência em questionar e pedir que não empreendesse nessa produção festiva.

Legenda: Ana Cristina Camelo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

De branco deveria estar. OK!

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Maria Lúcia Negrão mandou deixar o look do b-day. Mostraram-me um convite que ela mandou fazer para a festa. Estou melhor no convite que pessoalmente! Um exagero de bom gosto como tudo que ela faz!

Legenda: Martinha Assunção e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Descobri mais detalhes, após surpresa: 2 amigas tomaram a frente da trama mais surpreendente da minha vida. Foram responsáveis pela celebração: Niedja Bezerra (ausente por motivo relevante) e Martinha Assunção (já eleita, por mim, como a maior RP das festas). A concepção de todo do aniversário partiu da Nih, amiga prestativa, atenciosa e bem resolvida. Martinha realizou e arregimentou convidados, cota para um grupo de amigas especiais (quando teve a ajuda de outra amiga, Germana Ellery), encomendas, contratações e entrega do cartão. Ufa...que trabalheira! Gratidão!

Legenda: Martinha Assunção, Jeritza Gurgel e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

Adriana Queiroz foi a responsável pelo trajeto da aniversariante. Trouxe Martinha Assunção. Entregou-me um cartão repleto de afeto e narrou sobre os carinhos ofertados por 22 amigas.

Gente, quando cheguei ao Iate Clube, vi a megaprodução!

Legenda: Samba de Mesa com Carlinhos Palhano Foto: LC Moreira

Garota de Ipanema foi a música que me recebeu na voz de Carlinhos Palhano. Versão samba.

Legenda: Kika Cals, Germana Mendes, Vanessa Queirós, Michelle Aragão, Karmilce Porto e Ana Zélia Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Amigas juntas na tenda especial que o comodoro (e amigo), Pompeu Vasconcelos, escolheu, cuidadosamente, para o momento. Thank’s pelo carinho de sempre!

Legenda: Douglas Filho, LC Moreira, Jeritza Gurgel, Jocilene e Geovanne Jinkings Foto: LC Moreira

Flashs por todos os lados. Amigos que multiplicam alegria em diversas plataformas!

Legenda: Petit Comitee Foto: LC Moreira

Legenda: Petit Comitee Foto: LC Moreira

A décor estava fantástica! Victinho Oliveira, com a sua Petit Comitee, trouxe flores em tons de rosa e folhagens verdes para o espaço. Um luxo!

Legenda: Bolo arte da Doceville atrás e, na frente, o bolo da Jessi ofertado pelas amigas Foto: LC Moreira

Compondo a decoração, a maquete do bolo arte da Doceville, tema do meu aniversário com a família em casa, no dia 09. Porém, havia outro bolo, lindo e saboroso, feito pela Jessi, nos tons da decoração. Docinhos tradicionais, daqueles com gostinho de infância, foram preparados pela Josélia. Sensacional!

Legenda: Animação da festa Foto: LC Moreira

Legenda: Palhinha de Jeritza Gurgel com Carlinhos Palhano Foto: LC Moreira

Legenda: Ariana Sorah e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Dançamos, cantamos os parabéns e papeamos. Quase que não saíamos do Iate Clube do quanto a conversa de fim de festa estava boa.

Legenda: Martinha Assunção, Michelle Aragão, Jeritza Gurgel e Adriana Queiroz, Suyane Studart e Ana Zélia Gadelha Foto: LC Moreira

Senti-me especial assim como minhas amigas são para mim. E de tanto expor minha gratidão, foi convencida do “por que não eu?” deveria ser recebido e agradecido. Já que é assim, né?

Por fim, encerro essa narrativa com coração transbordando de carinho por cada amiga que celebrou meu aniversário. Por proporcionar um momento único e inesquecível na memória!

Legenda: Jeritza Gurgel e amigas Foto: LC Moreira

MUITO OBRIGADA, em letras garrafais!

Agora, vou compartilhar a festa com leitores através das fotos captadas pelo querido e simpático, LC Moreira:

