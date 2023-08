CAPTEI: 'Patrol 50' - um sunset party que parou o tempo. Descubra!

Na última sexta-feira, 11, Patriolino Dias reuniu amigos e familiares no restaurante Illa Mare, na hora do pôr do sol, para comemorar a chegada aos 50 anos.

Legenda: Patriolino e Renata Dias Foto: LC Moreira

A decoração do espaço teve o capricho da Sensorial, by Mariana Montenegro. O bolo desenvolvido por Miriam Pontes trazia detalhes em azul representados por elementos preferidos da vida de Patrol. Um cantinho fofo que chamou minha atenção foi a prateleira de guloseimas destinada às crianças presentes na festa. Achei carinhoso, porque no rol dos amigos, estavam as pequenas ilustres convidadas, tornando a comemoração ainda mais especial para toda a família.

Legenda: Décor da Sensorial Foto: LC Moreira

Legenda: Bolo by Miriam Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Prateleiras de Guloseimas Foto: LC Moreira

A festa... uma vibe incrível! Muita gente fina, elegante e sincera.

Legenda: Camila Benevides, Jeritza Gurgel, Liliana Rola, Veruska Arruda, Verônica Picanço, Manuela Macedo e Lilian Salvino Foto: LC Moreira

A animação ficou por conta de diversos artistas que se apresentaram durante todo o aniversário. Iniciou com um sambinha raiz com as meninas da Roda de Mina. Depois, chegou Eliane Araújo com repertório pop muito legal. Paulo José Benevides arrasou, como sempre, com sua voz, presença, simpatia e bom humor. Atuou como mestre de cerimônia (sem cerimônia) apresentando a surpresa para o aniversariante: um vídeo com fotos e depoimentos resgatando momentos marcantes da vida do Patrol.

Legenda: Banda Roda das Minas Foto: LC Moreira

Legenda: Elane Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo José Benevides, Patriolino e Renata Dias Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Patriolino e Renata Dias Foto: Jeritza Gurgel

Parabéns e discurso de agradecimento.

Legenda: Parabéns Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Parabéns Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Discurso de Patriolino Dias Foto: Jeritza Gurgel

Waldonys deixou sua marca na festa com performance ímpar até meia-noite. Para os inimigos do fim, Lucas Eduardo.

O cerimonial ficou a cargo da Kanguru Promoções, que garantiu que todos os momentos da festa fluíssem com perfeição.

Esse inesquecível sunset party marcou as cinco décadas de Patriolino Dias de uma maneira única e representou uma verdadeira celebração da vida, da amizade e do sucesso.

Legenda: Renata, Patriolino, Lara, Sara e Lina Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e família Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy e Carol do Ceará, Renata e Patriolino Dias, Rafaela e Germano Pessoa Foto: LC Moreira

Quer ver? LC Moreira captou em fotos!

Legenda: Patriolino e Renata Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino, Sara, Lara e Lina Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino e Graça Dias e Cláudio Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Junior e Roberta Ary e Breno Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy e Carol do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Jean e Raquel Fechine Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Picanço e Paulo Angelim Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline e Enio Leão Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi, Patriolino Dias, Evandro Colares e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Patriolino e Renata Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur, Rafaela, George e Cléo Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Patriolino Dias e Sérgio Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldinho e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Veruska Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Jonatas Costa, Manoela Ponte e Adriano Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Brito e Miguel Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Patrícia Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Sales e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Auricélio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Andiara e Alexadre Karbage Foto: LC Moreira

Legenda: André e Islane Verçosa, Manuel e Ticiane Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patrick Alex Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa e Lívio Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Karine e Marco Aurélio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Leo e Ane Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Marcela Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sousa e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Aurélio Cabral e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Nayra e Gardel Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Yasser e Rafaela Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Sheyla Melo e Cleto Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Parahyba, Manoela Ponte, Denise e Flávia Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Patrão, Renata Dias, Islane Verçosa, Ana Araújo e Juliana Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Brito e Sonia Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz e Jorge Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Breno Câmara, Vitor Frota, Rômulo Santos e Jonatas Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Vandiza Azevedo e Marcelo Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Thales e Camila Varela Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Gomes, Patriolino Dias e Cleto Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Otacílio Valente e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Valéria Gama Foto: LC Moreira

Legenda: Verônica Picanço, Graça Dias e Rafaela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Rejane Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Flávia Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ary e Breno Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Ângela Teixeira, Renata e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bezerra, Patriolino Dias e Luciana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina e Felipe Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Esteves e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Gurgel e Fernando Cirino Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Rios e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Daniela Prado, Manoela Ponte, Denise Castelo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Deib Junior, Patriolino Dias e Vitor Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Castelo e Joana Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Dráusio e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Cirino, Patriolino Dias e Julinho Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Cristiane Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Castelo e Eduardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia e Daniel Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patriolino Dias e Fernando Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Gentil Linhares e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: George e Rafaela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino e Renata Dias, Mariana Tomaz e Régis Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: George e Rafaela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino e Renata Dias, Liana Fujita e Arthur de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldinho Rola, Patriolino Dias e Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Régis e Ana Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid e Marcelo Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Germano Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Jansen e Ana Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela e Eduardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Moreira, Patriolino Dias e Ciro Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Fabiana de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Luiz Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Cysne e Denise Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino e Renata Dias, Raissa Vasconcelos e Marcelo Pordeus Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino e Renata Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Juliano Nunes e Paula Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Klaussens e Thais Duarte, Renata e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo e Beatriz Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia e Bruno Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Ricardo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sousa e Valeska Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Teixeira e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Medeiros, Patriolino Dias e Rosane Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle e Luiz Carlos Loiola Foto: LC Moreira

Legenda: Otílio Ferreira, Patriolino Dias e Manuela Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino e Renata Dias com amigos Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Patriolino Dias e Carlinhos Aristides Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Fernando Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Ricardo Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias, Carolina Albuquerque e Daniel Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Aniversariante com Renata e as convidadas vestidas de pink Foto: LC Moreira

Legenda: Lara, Sara e Lina Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patriolino Dias Foto: LC Moreira