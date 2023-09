CAPTEI: Padre Vanderlúcio faz lançamento nacional da 'A Bíblia'

No dia 1º de setembro, a Paulinas Editora promoveu em Fortaleza, na livraria Paulinas, o lançamento de "A Bíblia". O Padre Vanderlúcio, representante do evento, apresentou a nova tradução do texto sagrado, um marco editorial no Brasil que une rigor acadêmico e aprovação eclesiástica.

Legenda: Irmãs Daiane, Alice, Iris, Iracema, Maura e Maria Gorete com o Padre Vanderlúcio e José Vicente Foto: LC Moreira

Promovido sob o slogan "A Bíblia - Sua Fonte de Luz", o lançamento destaca o acesso privilegiado ao texto fundante do judaísmo e cristianismo, sendo útil para estudo, catequese, liturgia e leitura individual. O projeto alcança todo o Brasil através de ações em livrarias Paulinas e nas redes sociais.

Vem ver algumas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Padre Vanderlúcio, Sandra Mourão e Irmã Maura Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Studart, Padre Vanderlúcio e Lucitânia Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Padre Vanderlúcio, Jorge Pinheiro e Expedito Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Padre Vanderlúcio e Angelita Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Irmã Maria Gorete e Padre Vanderlúcio Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Helder e Francisco das Chagas Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Rodrigues, Irmã Iracema e Elen Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Irã Maura, Gelma e Giovanna Guimarães (Missão a Sagrada Família) e Irmã Daiana Foto: LC Moreira

Legenda: Irmã Iracema, Ivanir e Ilanir Felipe e Irmã Alice Foto: LC Moreira

Legenda: Irmã Maura e Angelita Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Pinheiro, Padre Vanderlúcio e Ricardo Régis Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Mourão, Irmã Maria Gorete e Roberta Fonteles Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Maestro Gaydson Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Colaboradores das Paulinas Foto: LC Moreira