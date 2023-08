CAPTEI: Pablo Guterres e João Fiúza armam meeting de charme e levam convidados às alturas

Pablo Guterres e João Fiuza prepararam um momento 'Épico' na última sexta-feira, 18, exclusivo para os melhores do melhor: uma exposição única do célebre Ateliê Sérgio Rodrigues.

Tudo aconteceu na laje do 18º andar, do edifício Epic Condominio. Por lá, o mobiliário do período modernista brasileiro das décadas de 1950 e 1970 que se destacaram no prédio premiado com melhor projeto arquitetônico de Ceará em 2022 pelo SINDISCON/ Ce.

Rafa Sudatti preparou um menu especial. Os convidados, além de desfrutarem de uma comida de sabor inigualável, ouviam o Dj Rômulo tocar uma playlist fantástica atraindo celulares às caixas de som nas buscas no Shazam. Gente descolada, bonita, bom papo, um pôr do sol maravilhoso, uma vista mar incrível e uma experiência nas alturas! Foi bem isso!

Como estive por lá, posso afirmar que foi uma daquelas festas memoráveis. Nem demais. Nem de menos. No ponto do que é ótimo e do que vale a pena viver!

As fotos falm por si. Vem ver!

Legenda: Marcus Novaes, João Fiúza, Emília Buarque e Pablo Guterres Foto: Divulgação

Legenda: Erico Monteiro e Jeritza Gurgel Foto: Pedro Porcelinni

Legenda: Pablo Guterres entre família Fiúza Foto: Divulgação

Legenda: Rodrigo Maia Foto: Divulgação

Legenda: Jeritza Gurgel e Sérgio Gomes de Matos Filho Foto: Pedro Porcelinni

Legenda: Pablo Guterres com convidados Foto: Divulgação

Legenda: Milena Holanda Foto: Divulgação

Legenda: Giovanna Ramalho, Jeritza Gurgel e Pedro Porcelinni Foto: Divulgação

Legenda: João Fiúza Filho Foto: Divulgação

Legenda: Pablo Guterres entre convidados Foto: Divulgação

Legenda: Pablo Guterres e Jeritza Gurgel Foto: Pedro Porcelinni