Captei: Ozires Pontes recebe a maior honraria do desporto da Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza agraciou nesta quinta-feira (01), o secretário do Esporte e Lazer de Fortaleza, Ozires Pontes, com a Medalha do Mérito Desportivo Ayrton Senna, a maior comenda da Casa para o desporto da Capital.

A homenagem atendeu o requerimento de autoria do vereador Lúcio Bruno (PDT) e teve a aprovação do presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT).

Legenda: Gardel Rolim, Lúcio Bruno e Ozires Pontes Foto: André Lima

Ozires Pontes conta com grandes realizações na gestão da pasta: foram entregues 30 novas Areninhas, criação do programa Bolsa Esporte e ampliação do Projeto Arninha proporcionando oportunidades para crianças e jovens na capital.

Compartilhamos o momento através das fotos de André Lima:

Legenda: Beatriz e Ozires Pontes com filhos Foto: André Lima

Legenda: Ozires e Luiz Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Bruno e Ozires Pontes Foto: André Lima

Legenda: Medalha do Mérito Desportivo Ayrton Senna Foto: André Lima

