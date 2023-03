Captei: Oportunidades para as Lideranças Femininas foi assunto de Jade Romero no Lide Ceará

Com o tema “Oportunidades para as Lideranças Femininas no Debate Público e Privado”, o Lide Ceará promoveu um encontro-debate com a Vice-Governadora do Estado do Ceará, Jade Romero, na segunda-feira, 20, no primeiro horário do expediente da manhã.

Legenda: Encontro-debate LIDE Ceará Foto: LC Moreira

Na sede da Vice-Governadoria, uma comitiva formada por associadas do Lide Ceará esteve reunida para um momento de conversa sobre a ocupação de espaços pelas mulheres no ambiente empresarial e na gestão pública.

Acompanhe as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Jade Romero e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Águeda Muniz e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira, Rose Lima e Camila Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Lima e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Studart e Kelma Collier Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Studart e Kelma Collier Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Melo e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Melo e Rose Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Milene Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Riane Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Sthefany Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Ana Studart e Kelma Collier Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero e Rose Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Christina e Rayane Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Milene Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Lima, Aline Ferreira, Camila Melo, Rose Lima e Riana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Studart e Cristina Boris Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Studart e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Carmen Rangel, Riana Aguiar e Agueda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Boris, Ana Studart e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Colares e Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar e Aline Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Lima e Michelinne Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Lima e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar e Carmen Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Rose Lima e Camila Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Encontro-debate Lide Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira, Emília Buarque e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Águeda Muniz e Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero Foto: LC Moreira