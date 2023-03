Captei: O Cinquentão de Rose Bittencourt

A empresária Rose Bittencourt fez cinquenta anos e está muitos feliz.

Os filhos incentivaram a comemoração. No Benjamin, restaurante regional da família, a aniversariante festejou com cerca de 140 amigos.

Legenda: Decoração Foto: Arquivo pessoal

Por lá, fizeram uma “Bodega” como as de antigamente: vitrines com salgados, bar do café e santuário.

Legenda: Aniversário Rose Bittencourt Foto: Arquivo pessoal

Muito forró raiz para animar a festa: Chambinho do Acordeon, Johnny Massa, Nonato Lima e, o sanfoneiro conterrâneo, Edvan.

Legenda: Rose Bittencourt Foto: Arquivo pessoal

“Uma onda de felicidade passou sob às nossas cabeças e inundou a minha vida de gratidão. Gratidão a Deus pelas pessoas que tive a oportunidade de juntar no meu aniversário de meio século”

Olha só como foi!

