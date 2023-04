CAPTEI: Novo Presidente do Banco do Nordeste faz sua primeira aparição pública no LIDE Ceará

Na noite da última quarta, 19, o Lide Ceará recebeu o novo e recém-empossado Presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, em um encontro para associados, no hotel Gran Marquise.

A empresária e presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, juntamente com membros do grupo, recepcionaram o ex-governador de Pernambuco por dois mandatos (2015-18 e 2019-22), Paulo Câmara.

Legenda: Paulo Câmara e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Durante a recepção, Rebeca Câmara na voz e violão com repertório de música popular brasileira.

Legenda: Emília Buarque também apresentou a nova identidade visual do LIDE Ceará Foto: LC Moreira

Dessa vez, o bussiness dinner foi especialíssimo. Emília Buarque e Deusmar Queirós fizeram as apresentações como impecáveis anfitriões.

Legenda: Emília Buarque e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Após, o novo presidente do BNB, assumiu o púlpito. Bom orador. Fala simples. Discurso objetivo. Firmeza no compromisso assumido com o Governo Federal. Ponto. Como sou observadora, percebi um símbolo de religiosidade no pulso esquerdo. Conectou com a expressão usada pelo orador no final: “Deus nos abençoe”.

Legenda: Emília Buarque, Deusmar Queirós e Paulo Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Câmara Foto: LC Moreira

Vamos às imagens captadas por LC Moreira:

