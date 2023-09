CAPTEI: Nova diretoria da AJE toma posse, mira em expansão, parcerias estratégicas e negócios

A nova diretoria da Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) tomou posse, oficialmente, na noite da última quarta-feira, 30 de agosto. A solenidade aconteceu na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e marca o início de um novo mandato para os coordenadores, que assumem o cargo até 2024.

Legenda: David Macedo Foto: LC Moreira

A nova diretoria da AJE tem como objetivo principal a expansão da atuação da entidade e o aumento do número de associados. Além disso, pretende investir na capacitação e formação de lideranças empresariais entre os associados e a aproximação com os setores produtivos do Estado do Ceará, em especial o setor industrial.

Legenda: Salmito Filho, Tasso Jereissati, André Montenegro e David Macedo Foto: LC Moreira

Durante a solenidade de posse, a diretoria da AJE prestou homenagens a dois empresários de grande expressão: Tasso Jereissati, ex-senador e ex-governador do Ceará, que atualmente comanda a Jereissati Participações, uma holding com participação em diversos segmentos, como shopping centers, alimentício e imobiliário e, Ivens Dias Branco Júnior, presidente do Grupo M.Dias Branco, uma das maiores fabricantes de alimentos do Brasil, e presente na lista das "500 personalidades mais influentes da América Latina em 2022", divulgada pela Bloomberg Línea.

Legenda: Salmito Filho, George Martins, Ivens Dias Branco Junior, André Montenegro e David Macedo Foto: LC Moreira

As fotos do evento solene foram captadas por LC Moreira:

Legenda: André Montenegro e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro, Tasso Jereissati, Ivens Dias Branco Junior e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Salmito Filho e Sampaio Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Allan Sanker e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: André e Felipe Montenegro, Rafael Dourado e Deco Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Luca, Ivens Júnior e Luciano Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo André Holanda, André Montenegro, Allan Sanker e Sérgio Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro Chico Esteves e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro, Capitão Wagner e Sérgio Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro, David Macedo, Assis Cavalcante, Ivens Dias Branco Junior, Elcio Batista e George Martins Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro, Sérgio Lopes e Igor Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Sérgio Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Bárbara Albuquerque, Raiza Teles e Raphaela Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Carmelo Neto, Carmelo Neto, Pedro França e Capitão Wagner Foto: LC Moreira

Legenda: David Leitão, Vivian Porto e Israel Baia Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista, Pedro Gomes de Matos, Tasso Jereissati e Raimundo Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Yuri Porto, Pedro Brito e Bruno Ellery Foto: LC Moreira

Legenda: Roseane Pimentel e Carol Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Rafafel e Hilda Pamplona e Hilton Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Melo, Duda Reis e Adélia Eufrásio Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Montenegro, Rafael Dourado e Deco Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Laureano e Rafael Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro e Leonardo Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: David Macedo e George Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira