CAPTEI: No Dia Internacional da Mulher, a ALECE realiza sessão solene em comemoração a data

No Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Legislativa homenageou 65 mulheres com diplomas pelos relevantes trabalhos prestados à sociedade. A iniciativa partiu da deputada Juliana Lucena.

O deputado Evandro Leitão, presidente da AL, ressaltou sobre o crescimento da bancada feminina, que, hoje, conta, nove mulheres: as deputadas Dra. Silvana, Emília Pessoa, Gabriela Aguiar, Jô Farias, Juliana Lucena, Larissa Gaspar, Lia Gomes, Luana Ribeiro e Marta Gonçalves.

Legenda: Dia Internacional da Mulher na Alece Foto: Marcos Moura

Por lá, a vice-governadora do Estado, Jade Romero, a primeira-dama do Estado, Lia de Freitas; a primeira-dama da Alece, presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e líder do Comitê de Responsabilidade Social da Casa, Cristiane Leitão; a defensora pública geral do Estado, Elizabeth Chagas; e a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do Ceará, Lucy Antoneli.

Veja as fotos captadas por Marcos Moura

