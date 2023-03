CAPTEI: Museu da Fotografia Fortaleza comemora seis anos com exposição de Daniel Taveira

Sábado, 11, o Museu da Fotografia Fortaleza abriu as portas para abertura da exposição “HOMO SAPIENS - o homem que sabe o que não sabe”, além da programação com palestra com o fotógrafo Daniel Taveira e o curador, seguida de sessão de autógrafos de Minhocão, novo livro de Diógenes Moura.

“HOMO SAPIENS - o homem que sabe o que não sabe” é uma exposição inédita, pensada, especialmente, para os seis anos do MFF. São cerca de 80 fotografias de Daniel Taveira e seu olhar cuidadoso, que observa em terras estranhas manifestações culturais e cenas cotidianas.

Olha só quem foi celebrar a data no MFF conferindo essa exposição incrível! LC Moreira captou tudo!

