CAPTEI: Mulheres retratam suas novas histórias em exposição após romper com a violência

Desde segunda, 07, 16 retratos gigantes feitos por 13 fotógrafas estão abertos à visitação do público no num shopping de Fortaleza gerando uma experiência mais democrática e acessível.

Fotografias táteis, audiodescrição e tradução em libras estão entre as mostras que fazem parte de uma parceria celebrada entre o projeto, a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Estadual do Ceará (UECE).

Os retratos de Camila de Almeida, Delfina Rocha, Lia de Paula, Natália Marques e de mais 9 fotógrafas, exaltam o protagonismo, no projeto O Que Não Nos Disseram, idealizado pela jornalista, Andressa Meireles.

"O Que Não Nos Disseram" amplia as discussões diante do que não é dito sobre a violência contra a mulher, jogando luz sobre as outras violações previstas na Lei Maria da Penha como a violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. Além disso, a proposta é trazer o debate sob a perspectiva das mulheres.

A mostra acontece de 7 a 21 de março, no Shopping Iguatemi Fortaleza e é aberta ao público.

As mulheres retratadas nessa segunda edição da exposição interativa têm muita vida para compartilhar. Por isso, formos saber mais...vem ver quem esteve por lá nas fotos de LC Moreira e em alguns vídeos no instagram @sejasisi:

