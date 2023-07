Captei: Missão Cumprida! Unifor outorga grau de mais de 1200 alunos

A Universidade de Fortaleza, mantida pela Fundação Edson Queiroz, realizou na noite de sexta, 08 de julho, na Praça Central do Campus, a Colação de Grau do semestre 2023.1. Mais de 1.200 concludentes, entre alunos da graduação e pós-graduação celebraram essa importante conquista. Por lá, convidados, docentes e autoridades.

Legenda: Unifor - Colação de grau 2023.1 Foto: Ares Soares

A emoção marcou diversos momentos da celebração, tais como: os discursos dos representantes da comunidade acadêmica e o juramento oficial, a queima de fogos e as apresentações dos grupos de arte da Unifor, como a Camerata, o Coral e a Big Band.

Legenda: Mariana Gomes, do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) Foto: Ares Soares

Legenda: Lucas Plutarcho, concludente do curso de Publicidade e Propaganda, escolhido para representar os alunos na cerimônia Foto: Ares Soares

Legenda: Liádina Camargo, do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) representou os professores durante a cerimônia Foto: Ares Soares

O Professor Dr. Randal Martins Pompeu, Reitor da Unifor, foi responsável pela outorga do grau.

Legenda: Dr. Randal Martins Pompeu, Reitor da Unifor Foto: Ares Soares

Os estudantes que obtiveram as melhores médias em cada curso receberam o Certificado de Desempenho Acadêmico. Já os concludentes com as melhores notas de cada Centro de Ciências foram agraciados com a Bolsa de Pós-Graduação Yolanda Queiroz, entregue por Manoela Queiroz Bacelar, vice-presidente da Fundação Edson Queiroz.

Durante seu discurso, Manoela Queiroz Bacelar parabenizou os formandos pela conquista e destacou a importância desse momento para a Universidade, que está completando 50 anos de história.

Legenda: Vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar Foto: Ares Soares

Legenda: Randal Pompeu e Manoela Queiroz Bacelar Foto: Ares Soares

