CAPTEI: Ministra da Cultura, Margareth Menezes, visita Escola de Gastronomia Social

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco recebeu, na última quinta, 26, a visita da Ministra da Cultura, Margareth Menezes, que vivenciou uma experiência sensorial representativa da cultura alimentar e da gastronomia social, resultante dos impactos de uma política pública pioneira no Brasil.

Legenda: Selene Penaforte Foto: Felipe Abud/Secult

Selene Penaforte superintendente da Escola de Gastronomia Social “Somos um equipamento público pioneiro voltado para a cultura alimentar e gastronomia social e para nós, como escola, é um marco ter a Ministra da Cultura, Margareth Menezes, promovendo um momento de aprendizado e conexões para alunos e alunas”

A partir da trajetória, formação e performance dos alunos e pesquisadores que passaram pelos Programas de Formação da Escola, apresentaram pratos inspirados na cultura alimentar cearense, que mistura tradição e inovação, combinando as receitas criadas nos Cursos Profissionalizantes, os produtos desenvolvidos no Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e ingredientes da nossa horta agroecológica e do MST.

Legenda: Ministra da Cultura - Margareth Menezes Foto: Felipe Abud/Secult

Margareth Menezes Ministra da Cultura “Parabenizo esse projeto lindo porque é transformação na vida das pessoas. Um jantar com ingredientes plantados aqui, bebida feita aqui é uma vitória. Uma vitória para a comunidade, uma vitória para a cidade, uma vitória para o estado e uma vitória para o Brasil”

Veja mais nas fotos captadas por Marcus Santiago e Felipe Abud/Secult:

Legenda: Chef Luiz França Foto: Marcus Santiago

