CAPTEI: Medalha Paulo Marcelo Martins Rodrigues é concedida a Vera Coêlho

Na tarde de sexta-feira, dia 21, a Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) foi palco da entrega da Medalha Paulo Marcelo Martins Rodrigues. A premiação reconhece personalidades, projetos ou ações sociais que tenham contribuído significativamente nas áreas de ensino, pesquisa, inteligência, inovação e cooperação técnica para o sistema de saúde cearense. Nesta edição, a homenageada foi a servidora estadual da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e secretária executiva da Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB/CE), Vera Maria Câmara Coêlho.

A servidora Vera Maria Câmara Coêlho foi agraciada por suas relevantes contribuições no desenvolvimento de políticas públicas de saúde e no fortalecimento do sistema de saúde cearense.

Legenda: Vera Maria Câmara Coêlho Foto: Deborah Muniz

A solenidade contou com a presença de diversas personalidades importantes, entre secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, que representou o governador Elmano de Freitas; o superintendente da ESP/CE, Luciano Pamplona; a homenageada Vera Maria Câmara Coêlho; o representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Aroldo Pontes; o presidente do Conselho Estadual de Saúde do Ceará (Cesau/CE), José Araújo Júnior; e o deputado federal, Mauro Filho.

